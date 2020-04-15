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〈美股盤後〉川普將發布經濟重啟重要聲明 亞馬遜刷新高 標普衝破2800關卡

〈美股盤後〉川普將發布經濟重啟重要聲明 亞馬遜刷新高 標普突破 2800 關卡 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉川普將發布經濟重啟重要聲明 亞馬遜刷新高 標普突破 2800 關卡 (圖片：AFP)

週二 (14 日) 華爾街樂觀情緒延續，美國疫情趨緩、經濟重啟的希望消弭了銀行財報利空，開盤四大指數皆揚。

盤中時段，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，美國總統川普將在兩天內發布復工指導方針的重要聲明，激勵美股擴大漲幅。

終場四大指數全數勁揚，道瓊漲近 600 點，標普 500 指數標普突破 2800 關卡，躍升至一個月來高點，科技股推動那斯達克 100 指數突破 50、100 和 200 日均線。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球 212 多個國家，目前有超過 194.9 萬人染疫，至少 12.3 萬人死亡，美國確診突破 58 萬例，死亡 2.4 萬例。

川普近日表示，他有重啟經濟的絕對權力，但遭美國各州無視，美國東岸七州和西岸三州週二已聯手，達成解除禁足令和重啟經濟的區域性協議。

美國首席傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 卻對川普 5 月 1 日復工的目標憂心忡忡，認為此舉對於美國部分地區來說有些過於樂觀。

週二 (14 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 558.99 點，或 2.39%，收 23,949.76 點。
  • 標普 500 指數上漲 84.43 點，或 3.06%，收 2,846.06 點。
  • 那斯達克指數上漲 323.31 點，或 3.95%，收 8,515.74 點。
  • 費城半導體指數上漲 72.08 點，或 4.44%，收 1,695.76 點。
標普 11 大板塊僅能源股下滑。必需消費品 (+4.23%) 領漲、其次為非必需消費品 (+4.19%) 和資訊科技板塊 (+4.17%)。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊僅能源股下滑。必需消費品 (+4.23%) 領漲、其次為非必需消費品 (+4.19%) 和資訊科技板塊 (+4.17%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體大漲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.28%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 5.05%；臉書 (FB-US) 上漲 1.93%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.53%；；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.95%。

道瓊 30 檔成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.15%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 4.48%；P&G (PG-US) 上漲 4.32%；雷神科技 (UTX-US) 下跌 5.87%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.79%；波音 (BA-US) 下跌 4.30%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.77%。

費半成份股連日長紅。AMD (AMD-US) 再度領軍暴漲 7.83%；美光 (MU-US) 上漲 3.14%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.34%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.23%；高通 (QCOM-US) 上漲 5.80%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.19%。

台股 ADR 氣勢如虹。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.86%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 6.88%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

焦點企業消息

財報季開跑，金融股首開第一槍，摩根大通盤前公布首季財報，獲利年減 69% 至 28.7 億美元，刷逾 6 年來新低。富國銀行 (WFC-US) 淨利暴跌 89%，獲利銳減主因是兩家銀行為疫情撥備龐大的貸款損失準備金。兩家銀行分別下跌 2.79% 和 3.98%。

嬌生 (JNJ-US) 公佈強勁的銷售業績並增加季度股息，其股價週二應聲大漲 4.48% 至每股 146.03 美元

受益於疫情帶來前所未有的需求變化，電子商務巨人亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.28% 至每股 2,283.32 美元，刷下歷史新高。

華爾街分析

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (14 日) 公佈最新一期《世界經濟展望報告》，預計 2020 年全球 GDP 將萎縮 3%，恐將經歷 1930 年大蕭條以來最慘的經濟衰退。

根據 Main Street America 對 750 萬家小型企業進行的最新調查結果顯示，約三分之二的企業表示，若疫情導致的業務中斷按目前狀況持續長達 5 個月，他們可能被迫永久停業。

SGH Wealth Management 創始人 Sam Huszczo 表示：「人們在市場低迷時期感到自在的感覺… 大型股票仍然占主導地位，具有更大的穩定性。」

New York Life Investments 經濟學家 Lauren Goodwin 表示：「科技股在新冠危機前的估值如此之高，人們本以為預期它會出現最大規模的下跌，但並沒有，這些科技公司都有高額現金流，員工都可以在家工作，他們是在家工作的工具創造者… 這些都是一個非常有活力的企業的特點。」

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