〈財報〉嬌生Q2獲利與營收超預期、上調全年財測 股價盤前上漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 18:57

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嬌生公司 (JNJ-US) 周三 (16 日) 公布了優於市場預期的第二季財報，並上調了全年財測，激勵其股價在盤前交易中上漲 1.6%。

〈財報〉嬌生Q2獲利與營收超預期、上調全年財測(圖:shutterstock)

第二季財報表現

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數據顯示，截至 6 月 29 日的第二季，嬌生調整後每股盈餘 (EPS) 為 2.77 美元，優於分析師預期的 2.68 美元。儘管此數字較去年同期的 2.82 美元略有下降，但仍超出市場共識。當季營收達 237.4 億美元，同樣高於分析師預期的 228.4 億至 228.6 億美元，年增率達 5.8%。

營收成長主要受惠於其兩大核心業務的強勁表現：

• 創新藥物銷售額：成長 4.9% 至 152 億美元。

• 醫療科技銷售額：成長 7.3% 至 85.4 億美元，或成長 6.1% 至 85 億美元。

特別是針對血液癌症的治療藥物 Darzalex，在本季度需求強勁，單季銷售額達到 35.4 億美元，超出分析師預期的 33.8 億美元。此外，心臟健康監測產品的銷售也表現不俗，成為推動整體業績成長的關鍵因素。

大幅上調全年財測

基於第二季的優異表現，嬌生公司大幅調升了 2025 財年的財測展望。

• 調整後 EPS：預計上調至 10.80 至 10.90 美元，原先預期為 10.50 至 10.70 美元。首席財務長 Joseph Wolk 表示，即使面臨其他成本，公司仍有能力將全年 EPS 指引提高 25 美分。

• 全年營收：預計上調至 932 億至 936 億美元，相較於原先預期的 910 億至 918 億美元，約增加了 20 億美元。此上調主要歸因於當季強勁的營運表現以及美元走強。

公司看法

嬌生公司還提到，受惠於美國對中國關稅及其他報復性關稅的暫停，原先預計因關稅產生的 4 億美元成本，現已減半至 2 億美元，這也進一步支持了 EPS 指引的提升。對於 2026 年的關稅影響，公司表示環境變化快速，目前尚無法預估。