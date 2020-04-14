台中防疫「綠意宅」熱銷 高端客群青睞

武漢肺炎疫情尚未平息，不少建商主推防疫設計與建材吸引消費者青睞。台中建商陸府、寶輝、惠宇在低密度重劃區單元二推出「綠意宅」，訴求低建蔽率、森林、綠意的設計概念，受到不少高端客戶喜愛，推案幾近完銷。

以別墅起家的陸府建設，所推出大樓產品依舊保持別墅的前庭後院、露台花園、窗台景觀等特點；「陸府觀森」將植栽綠化程度升級，除了千坪大基地及私家花園外，住家層每一戶都有三面採光，客廳、主臥的植樹大陽台以外，植栽遍佈的花台、窗台將住家圍繞一圈，滿佈綠意就像生活在森林之中。

此外，最受陸府住戶喜愛的植樹大陽台，最大深度可達 3 米、寬度 3.6 米，相當於家裡多一個 3 坪的半室內空間可供使用，可作為第二個客廳、戶外瑜珈空間、早餐區、戶外閱讀區等，實用性、使用率極高。「陸府觀森」強調在大樓中創造別墅生活，露台最大坪數可達 20 多坪，是市場中大坪數產品少有的規劃。

寶輝秋紅谷設計團隊、美國知名建築師 Johnson fainn 所設計打造的「寶輝 City Park」1600 坪面積留設 1300 坪花園、露天泳池與國際級休閒會館，住戶可享有如置身國外的莊園級生活，產品規劃稀有，目前推案接近完銷。

而惠宇建設進軍單元二、三推出「惠宇大聚」、「惠宇五十七間堂」、「惠宇一森青」等，都以綠意庭園造景與半開放的友善鄰里空間深獲市場好評。其中最新落成的「惠宇五十七間堂」以社區僅 57 戶隱喻於案名之中，未銷售前的基地綠美化也成為業界討論焦點。