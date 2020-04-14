【馮冠華專欄】外圍偏軟 估計恆指今天有回吐壓力

4 月 14 日推介 - 中遠海能（1138）

推介原因及策略：其 A 股（600026）在上週五及昨天均能逆市上升，昨晚看到有消息指沙特將下調銷往亞洲原油官方售價，估計亞洲區的儲油需求在價格下調時會增加，令中遠海能的大型油船（VLCC）運費有所保證。港股復市後其 H 股有追落後條件；但由於股價在近日的石油價格戰中已累升不少，建議只可投機性短線操作，現價買入上望 3-5% 的升幅。

1）上週四港股市況總結：恆指上週四造好。指數以 24181 點開出，上升 211 點，之後升幅曾收窄至 75 點，低見 24045 點，及後在道指期貨造好下，升幅在十一時後漸漸擴大，午後曾高見 24309 點，上升 339 點，最終以 24300 點收盤，上升 330 點。成交金額按日下跌不足 1% 至 939 億。港股通南向轉為淨流出，金額約港幣 5.6 億元。滬深股通北向關閉。藍籌 46 升 3 跌 1 持平。

板塊方面，本地零售、石油相關、物管、汽車、航空、體育用品、本地銀行、基建、醫藥及澳門博彩股表現較好。做空比率微降至 12.6%。牛熊證街貨最新比例為 28:72，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 14:86。重貨區方面，熊證上移至 24500-24549，牛證則維持在 23600-23649。恆指夜期報 24231 點，上升 22 點，低水 69 點。港股 ADR 下跌 228 點，相當於恆指 24072 點。

簡評：受惠於美股週三造好及香港特區政府的新一輪救市措施，港股上週四升破了熊證重貨區的 24250-24299，並以接近全日高位收盤。多個板塊造好，特別是疫情重災區的本地零售、本地銀行與澳門愽彩，主因是兩地的特區政府救市措施所帶動而已。

在疫情和石油價格戰的不明朗因素下，長假期前有如此表現已算不俗；但由於大市成交金額下跌，與及港股通南向也轉為淨流出，筆者認為又可能是借勢挾空屠熊的操作，並未覺得是確認轉勢。

美股週四造好，主要是由美國聯儲局的救市措施帶動，但升幅卻在 OPEC+ 正式宣布減產後有所收窄，期油價格也不升反跌。其實減產的消息也極其混亂，上週四提出減產的 1000 萬桶，不但少過市場預期，當中亦存在墨西哥及美國的變數，所以上週四油價的先升後跌是可以理解的。

到昨天早上終見到共識的協議（見點 3），並憧憬減產規模有可能加大，刺激油價在亞洲時段反彈約 4%。從現時的事態發展，筆者認為不理性的增產應該完結，但在疫情肆虐下，石油需求放緩仍會維持一段頗長時間，油價大幅反彈的機會不高，那麼美國的頁岩氣企業如何逃出生天，會否有骨牌效應？昨晚又看到沙特減價的消息，想到這些，減產的協議也不算是甚麼特別利好的消息了。

至於過去幾天疫情的發展，基本上情況維持嚴峻，而較令筆者感到驚訝的，是英國首相能在約一星期的時間，由深切治療部到出院療養，是病情沒有當初相像的嚴重？是英國有特殊療法？還是首相體格強健？不作多想了，只希望全球的患者也能如首相般吉人天相。

A 股在上週五及昨天均下跌，上證更失守 2800 點，雖然有分析指下跌只是補回上升的缺口，但昨天兩市的成交量不足五千億，氣氛不覺太好，特別是 3 月新增貸款遠超預期下，市場也無甚提振。從好的方面去看，市場的沽壓不似很大，希望是整固期吧！

港股公司消息面上，過去幾天看到的也是壞消息居多，包括比亞迪（1211）和中國中車（1766）的盈警、中興（763）獨立非執行董事的官司、萬州（288）美國子公司的停擺，與及碧桂園服務 (06098) 收購虧損的保險公司等。

今週的市場焦點，最重要的應是週三的 G20 集團國會議，且後又有否措施出台。數據方面，今天中國的進出口數據，週四美國的新申領救濟金人數與及週五的中國首季 GDP 等均為重要。此外，美國也開始首季業績公佈，執筆時看到福特發盈警，絕對不是個好開始了。

2）美國聯準會公布 2.3 萬億美元（約 18 萬億港紙）救市措施詳情，當中包括 6000 億美元直接貸款予企業，主要目標為中小企，同時擴大一級及二級市場企業信用工具、定期資產擔保證券貸款工具（TALF）規模至最多 8500 億美元，以應對新冠肺炎對美國經濟造成的打擊。另外，上周首次申領失業救濟人數達 660.6 萬人，較分析師預期高出逾百萬人。至於對上一周的首次申領失業救濟人數則上修至 686.7 萬人，意味最新申領人數輕微回落。（明報）

3）儘管墨西哥退出，但今早 OPEC + 發表會後聲明，指 OPEC + 已確認自 5 月 1 日起每日減產石油 1000 萬桶，初步執行兩個月時間；其後 7-12 月，OPEC + 將日均減產石油 800 萬桶，到 2021 年 1 月至 2022 年 4 月，將日均減產 600 萬桶。OPEC + 聲明提到，只要墨西哥加入，每日減產 1000 萬桶便可望達成。呼籲所有主要生產國都致力於維護市場穩定。OPEC + 定於 6 月 10 日舉行下一次會議。

墨國總統洛佩斯其後親自舉行發布會，爆出在與川普通話後，終於打破僵局，和油組達成減產協議，比原先需要減產 40 萬桶，更可接受。他透露，美國同意減產 25 萬桶作為補償，因此令到墨國最終淨減產 10 萬桶。

到週一亞洲盤開盤前，石油出口國組織與俄羅斯及其他產油國 (OPEC+) 經過 4 日的馬拉松商討後，達成減產協議，同意在 5 月至 6 月期間，每日減產 970 萬桶原油，相當於全球供應量約 10%，減產規模是歷來最大。路透引述聲明草案報道，OPEC + 預計全球減產規模將超過每日 2000 萬桶，相當於全球供應量的 20%。

（信報 + 明報）

4）中國 3 月新增貸款遠超預期，廣義貨幣供應量（M2）增速 10.1%，亦高於市場預期。人民銀行公布，3 月新增貸款 2.85 萬億元（人民幣，下同），遠高於市場預期的 1.8 萬億元，按年多增 1.16 萬億元。（信報）

5）美股上週四及週一市況總結：上週四美股三大指數上升，當中道指上升 286 點或 1.22%，標指及納指則分別上升 1.45% 及 0.77%。十年期債息回落至 0.729%，美滙指數回落至 99.59，紐約五月期油急回至 23.19 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 3.88% 至 41.67。黃金上升至 1740.6 美元。

本週一美股三大指數個別發展，當中道指下跌 329 點或 1.39%，標指下跌 1.01% 而納指則上升 0.48%。十年期債息回升至 0.77%，美滙指數回落至 99.49，紐約五月期油下跌至 22.41 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 1.2%% 至 41.17。黃金上升至 1761.4 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：舜宇光學科技（02382）公布，3 月手機鏡頭出貨量 1.14 億件，按年增長 32.4%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升；按月亦增長 18%。期內，車載鏡頭出貨量 433.9 萬件，按年上升 16.3%，按月升 41.1%，主因公司在車載攝像頭領域有較好的發展。此外，手機攝像模組出貨量有 3944.4 萬件，按年升 38.1%，按月則跌 9.3%，因公司手機攝像模組市場份額的上升。

長城汽車（02333）公布 3 月產銷快報，銷量約 6 萬輛，按年下跌 41.75%。今年首 3 個月，銷量約 15.03 萬輛，按年下跌 47.04%。

東風集團股份（00489）公布，3 月汽車銷量 11.08 萬輛，按年下跌 62.2%。今年首三個月累計，汽車銷量 36.26 萬輛，按年下跌 46.36%。

比亞迪（01211）發盈警，今年首季純利按年大跌 80% 至 93%，料期內盈利為 5000 萬元（人民幣，下同）至 1.5 億元，而去年同期為 7.5 億元。

中國中車（01766）公布，預期截至今年 3 月底止，首季盈利按年下跌 55% 至 65%；去年同期盈利 17.8 億元人民幣。該公司指出，盈利下跌，主要是按訂單的交付周期，主要產品交付量下降所致。

萬洲（288）全資擁有的史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）宣布，位在南達科他州的工廠，傳出 238 員工確診新冠肺炎，據外電報道，史密斯菲爾德表示，因員工接連確診，決定暫時關閉工廠並進行全面消毒，復工時間將由政府部門決定何時重啟。史密斯菲爾德在美國有逾 10 家豬肉加工廠房。

碧桂園服務（06098）公布，其附屬以總代價 8411.3 萬元人民幣，向博意建築設計院收購文津國際全部股權及債權。目前文津國際的業務範疇涵蓋財產保險、人身保險及再保險經紀業務。收購有助該公司加速發展其社區保險銷售業務、完善其社區增值業務及提升未來盈利能力。公告指出，博意建築設計院在過去兩年均錄得虧損。

鮑毓明捲入涉嫌性侵養女案，中興 （00763） 發通告指，獨立非執行董事鮑毓明於 4 月 10 日提出，由於個人事務原因，辭去獨立非執董及所擔任董事會下設各專業委員會職務，辭職後，鮑毓明不再擔任中興任何職務。

7）新股訊息（信報）：生物科技股康方生物（09926）今（14）日起招股，每股招股價 14.88 至 16.18 元，發售 1.59 億股，其中 10% 公開發售，90% 國際配售，集資最多 25.81 億元。一手 1000 股，入場費 16343.05 元。該股將於週五（17 日）中午截止招股，並將於本月 24 日掛牌。



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