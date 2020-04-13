〈觀察〉MLCC供給集中化 用量成本支撐價格進入穩定循環

積層陶瓷電容 (MLCC) 過去價格處於低檔，且領先廠商持續擴廠保有領先優勢，產業逐漸朝向大者恆大發展，加上隨著電子產品對 MLCC 用量持續增長、生產成本提高，有助支撐被動價格不再像過往大起大落。

最近 1-2 年被動元件價格似乎呈現飆漲態勢，但稍微把時間軸拉長來看，MLCC 自 2012 年來到近年高點後便逐步往下；2018 年雖然再度飆漲，但美中貿易戰衝擊市況翻轉，價格也未能回到 2012 年高點；而今年上半年因為疫情，供給吃緊支撐價格反彈，但現階段價格也不及 2018 年的水準。

市場人士分析，除了技術和資金門檻外，MLCC 價格多年來處於低點，不但新進企業不多、也導致許多製造商、通路商也退出市場，加上領導廠商逐步擴產，供給高度集中化。

以去年 MLCC 市占率來看，龍頭村田製作所 (Murata) 占 31%、三星電機 (SEMCO)19% 第二、國巨 (未計入併購基美) 及太陽誘電均在 13% 左右排第三，前三名市占率直逼八成，前十名更是囊括整體 MLCC 市場九成的份額。

且在用量方面，電子產品推陳出新、汽車電子化發展，也推升 MLCC 需求，過去每台電視機得 MLCC 約 500 顆、筆電約 1000 顆、但智慧型手機超過 1000 顆；每輛燃油汽車需要用 MLCC 約 3000 顆，但每輛新能源汽車的 MLCC 用量更是高達 1 萬顆。

另外，隨著高頻、高效能的應用如 5G、AI 逐漸導入下，對 MLCC 的需求不只在量的增加，質的要求也會增加，MLCC 的陶瓷薄膜堆疊的層數更多，加上人工、原料趨漲下，生產成本也為報價提供支撐，在產業集中化發展的情況下，被動元件價格可望擺脫過往大起大落，進入穩定的波動循環。