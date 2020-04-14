紐約州長：最壞情況已過 美東六州組隊 將公布經濟重開計畫

美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）週一（13 日）表示「最壞情況已經過去了」，因感染武漢肺炎 (COVID-19) 住院的人數似乎已進入高原期，單日新增死亡人數也下降到約一週來最低，紐約州在內美東共六個州將「立即」公布重啟經濟計劃。

古莫表示，他說，紐約州、康乃狄克州、德拉瓦州、紐澤西州、賓州和羅德島州正在研擬重開計畫，讓商店行號和各級學校逐漸恢復正常運作，他個人希望未來幾週內就能有結果。

紐約州一直與新澤西、康乃狄克兩州的州長密切合作抗疫，這三個州合計人口合計 3,200 萬。紐約州是這個美國疫情震央，至今死亡總數已突破 1 萬人。

美國總統川普急著重開經濟，希望 5 月 1 日前能放寬居家避疫的禁足令。川普稍早表示，自己有絕對權力下令復工，但法律專家認為，何時重開經濟和解除社交距離措施應由州長決定。

專家警告，廣泛篩檢或許是重啟經濟活動的關鍵，如果提早解除禁足令，可能讓疫情再度升溫。

紐約州因感染新型冠狀病毒而住院、死亡和使用呼吸器的人數，似乎都不再繼續攀升，疫情進展曲線趨於平緩，而週日 (12 日) 單日新增病亡人數約 670 名，是大約一週來最低。

古莫說：「疫情獲得控制，最糟情況已經過去，除非我們做了不智的事。若是如此，這些數字在兩、三天內就會再次飆高。」

關於重新開放美國經濟，古莫說他有好幾個問題想問川普，「要開放哪些領域、何時開放、如何開放？你想提出某種管理模式？說出來讓我們聽聽看吧。」

古莫說，六州官員將研究疫情相關數據、醫學研究和其他國家經驗，做為指導方針