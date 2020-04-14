武肺重創日本觀光 3月入境旅客大減逾9成

日本當局在週二 (14 日) 公布了最新統計數據。3 月份的外國籍旅客入境人數 (初值) 報 15.2 萬人，較去年同期 (250.4 萬人) 大減逾 9 成。特別是中國與韓國旅客人數的減少幅度最大。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響，各國間相互採取嚴格的入境管制。這也是旅客人數大減的主因。

以國別來看，中國旅客從去年同期的 54.6 萬人暴減至 3700 人，南韓旅客也從去年的 56.6 萬人減少到了 1 萬人，減少幅度都超過 9 成。

美國旅客 2 萬 989 人，一樣較去年同期減少近 9 成。歐洲旅客則有 3 萬 6210 人，年減約 8 成。

武肺重創日本觀光 3 月入境旅客大減逾 9 成 (圖片：AFP)

日本當局從 2 月中的時候開始，在原則上就拒絕肺炎疫情嚴重的中國湖北省、浙江省，以及南韓大邱市的旅客入境日本。在進入 3 月後，也陸續將對象範圍擴及伊朗的部分地區，還有歐洲的義大利、西班牙、德國、法國等 23 個國家。

還有從 3 月下旬起，日本當局也接著將美國、新加坡、泰國等國家的旅遊疫情建議拉升至 Level 3，對象國家數量累計到 73 國，且其中也包含台灣在內。這些國家的旅客們在入境日本後，也必須在防疫旅館等處進行 14 天的居家隔離。

而不光是日本，在國際上可看到許多國家都採取類似作法，這也都造成了國際航班的減班或取消。