疫情衝擊就業市場 2月飯店餐飲業員工數大減1.7萬人 三行業薪資下滑

主計總處今 (13) 日公布工業及服務業薪資統計，2 月因辭職、解僱和退休等原因而減少的員工人數，較上月增加 2 萬 1000 人，又以住宿及餐飲業增加 1 萬 7000 人最多，反映新冠肺炎疫情衝擊就業環境，主計總處也指出，遊覽車業、航空運輸業和教育業從業人員經常性薪資均下滑。

主計總處進一步說明，進入 2 月後，其他汽車客運業 (主要為遊覽車)、航空運輸業受疫情影響，旅運需求降低，導致其經常性薪資分別月減 6.76%、3.82%，教育業則是因各級學校延後開學，影響課後輔導補教業者開班，月減 2.51%；不過，營建工程業因 2 月工作日數較多，月增 1.38%。

前 2 月我國全體受僱員工經常性薪資平均為 42338 元，年增 2.11%，總薪資 74313 元，年增 0.12%；扣除物價因素後，實質經常性薪資 41209 元，年增 1.26%，是歷年同期新高，不過實質總薪資 72331 元，仍年減 0.71%。

而前 2 月受僱員工人數平均為 798 萬 7000 人，年增 5 萬 7000 人或 0.71%，即便仍維持成長，惟增幅已是近年同期新低。

主計總處也指出，2 月全體受僱員工較上月淨減少 1 萬 2000 人，即便包括製造業、營建工程業、運輸及倉儲業和不動產業等增僱或召回等原因而進入的人數達 18 萬 9000 人，月增 3 萬 6000 人，不過，因辭職、解僱、退休等原因而退出人數共 20 萬 1000 人，月增 2 萬 1000 人，尤其住宿及餐飲業增加 1 萬 7000 人最多。