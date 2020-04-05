〈觀察〉觀光餐飲業配息率下修 為爭取空間換時間

肺炎疫情持續蔓延重創觀光和餐飲業，除台灣央行總裁楊金龍示警中小企業恐發生資金周轉問題、晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮日前也憂心 4 月起觀光業恐陷入 100% 無薪假狀態，除了中小企業經營壓力重，可觀察到，部分上市櫃大型觀光餐飲業配息率明顯較過去下修，顯然是為了保有更寬裕的現金流，以增取更多的空間度過漫長的疫情。

據統計，不少觀光業者配息率過去水準都有 80% 之上，不過，餐飲股王瓦城 (2729-TW) 去年獲利創高，配息率卻降至 64.47%，雅茗 - KY(2726-TW) 降至不到 80%，美食 - KY(2723-TW)、雄獅 (2731-TW) 配息率也分別降至近 57.9%、63.69%，五福 (2745-TW) 更降至 33.7%。

勞動部最新公布，3 月底實施無薪假的事業單位達 308 家、勞工數已近 8000 人，其中，住宿及餐飲業有多達 2693 人放無薪假，是各行業中最慘。

事實上，央行總裁楊金龍日前曾直言，住宿和餐飲業因中小企業家數比重高達 99.6%，容易發生資金周轉不靈狀況，然而景氣轉差也使銀行對中小企業放款持更謹慎態度。

在這樣的狀況下，為防止倒閉潮，央行推出史無前例「中小企業融通機制」，釋融通資金約 2000 億元作為紓解中小企業經營困境的急救金，顯示現金不足恐已是大多數業者面臨的最大經營「破口」。

除了央行快速對中小企業伸出援手，經營規模較大的上市櫃業者已陸續發起自救措施，包括雄獅、鳳凰 (5706-TW) 和五福均實施高階主管減薪，雄獅和晶華董事不領去年董事酬勞等，近期的配息率降低也可看到，體質較佳的業者正藉此在強化現金部位，以空間換取時間。

美食強調，體質健全、營運現金流穩定和自有資金充足的業者，較有望安然度過短期衝擊，由於目前於中國的門市經營經驗充足且管理到位，預料在消費買氣回溫後，營收恢復速度將領先行業水準。

雅茗則是持續尋找合適的併購機會，已有多家洽談中，並強調，以過去 SARS 期間的經驗判斷，在疫情的短期因素影響後，市場會迎來爆發性反彈的消費潮，而在現階段的調整後，未來營運效率將更加提高。

整體來看，觀光餐飲市場正面臨排山倒海的病毒海嘯衝擊，業者無一能倖免，若能保有更高的現金部位，不僅可快速因應市場變化之需，也可提升公司體質，具備更強的生存實力。