疫情又壓垮一家上櫃飯店 桃園晶悅6月底熄燈 將轉型營建業

桃園老牌飯店業者晶悅 (2718-TW) 董事會今 (25) 日下午 2 點決議，客房部門預計 4 月 1 日起停止營運，而 6 月 30 日完全結束營業，也成為這波疫情下，繼亞都 (5703-TW) 旗下台中亞緻飯店後的第二家上櫃歇業飯店，晶悅表示，未來業務重點將朝向營建產業發展，並強調無下市規劃。

晶悅說明，去年股東會已通過飯店原址進行都更開發，此次是考量武漢肺炎疫情重挫台灣觀光產業，住宿率低迷，營收銳減，因此不得已提前啟動都更重建計畫，未來將朝營建業發展，第一個營建工程─武東 106 地號第一期預估將在 2022 年完工。

晶悅坦言，疫情衝擊使 2 月住房率銳減 70%，而館內共 110 名同仁在現有其他部門職缺下會盡量安善安置，對無法調任填補的同仁，將依據勞動基準法和大量解雇勞工保護法相關法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作。

除了朝營建業發展，晶悅表示將尋找其他據點延伸發展飯店的餐飲業務，例如烘培坊、中餐廳等，並將以聘僱飯店既有員工為主。

晶悅前身是桃園大飯店，為桃園地區老字號飯店，已有 40 年歷史，館內共 388 間客房，2013 年由三發地產收購後改名，在觀光飯店市場競爭加劇下，2018 年首見虧損，去年前三季也處在虧損狀態。