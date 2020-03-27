〈飯店集團結盟救市〉老爺、雲朗和凱撒聯手發「現金抵用券」 估創5億元產值

新冠肺炎疫情重創觀光產業，老爺、雲朗和凱撒三大連鎖飯店集團今 (27) 日共同宣布，國旅史上首次大規模跨品牌合作，合計投入約 1 億元的行銷資源，發行以集團品牌名 Caesar、LDC、Royal 聯合的「CLR 聯合通用券」，給予旗下共 10000 名飯店同仁和關係企業員工，平均每人約 1 萬元，預計將可為觀光產業創造約 5 億元產值。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，過去飯店業是完全競爭的行業，多競爭少合作，這次三大集團等於是共同加碼投資台灣，在疫情可控之下拚經濟，也希望為其他產業做示範。

不過，盛治仁說明，將遵照中央指揮中心的指令調整，雖中央現階段不鼓勵群聚，但並未嚴禁國旅。

「CLR 聯合通用券」等同現金抵用券，以「共享」概念率先攜手擴大員工福利，將原有員工旅遊的預算再由業主加碼，每位員工將獲得平均約 1 萬元的旅遊基金，可在三大集團旗下 30 家飯店抵用，為台灣首次大規模的飯店跨品牌合作，共約 10000 名員工受惠。

而「CLR 聯合通用券」已受到三大飯店集團關係企業第一波響應，分別有互助營造、台灣水泥、嘉新水泥和宏國集團均加入，以員工旅遊福利金購買折扣優惠抵用券。

雲朗說明，依主計總處統計，國旅中的住宿金額約占總消費額 17%，因此預估可創造超過 5 億元的衍生商機，挹注到交通、餐飲和購物等觀光內需市場。