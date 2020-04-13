大尺寸DDI受疫情影響需求下滑 下半年仍可能供給吃緊

據研調機構 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新調查，受新冠肺炎疫情影響，面板廠第 1 季出貨不如預期，許多一線電視品牌廠第 2 季也將減少電視面板採購量，IT 面板雖迎來急單，但急單後需求還不明朗，看好待下半年主要應用需求恢復後，大尺寸 DDI 可能再次面臨供給吃緊。

TrendForce 表示，一般來說，大尺寸 DDI 對面板的傳輸介面分為 mini LVDS 與高速點對點 (P2P) 兩種。據 TrendForce 估算，目前光是筆電、液晶監視器、電視面板三大應用別，一年仍有約 15 億顆的 mini LVDS 介面 DDI 的需求，換算成晶圓的數量，每月需求量達 5 至 6 萬片。

從供應端來看，基於利潤考量，包含聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 和世界先進 (5347-TW) 都傾向未來只保留 P2P 介面的 DDI，盼 IC 設計廠將 mini LVDS 介面的 DDI，轉至其他晶圓代工廠生產；目前最有可能增加 mini LVDS 投片的力積電與晶合集成的 DDI 產能，仍不足以支撐整體需求。

從需求端來看，TrendForce 指出，面板廠第 1 季出貨不如預期，加上歐美疫情持續延燒，一線電視品牌第 2 季多將減少電視面板採購量；IT 面板雖因遠端工作需求增加迎來急單，但急單後的需求還不明朗，原本預期 2020 年大尺寸 DDI 供應緊張的狀況目前暫未出現。

TrendForce 認為，電源管理 IC 與中低階 CMOS 感測器等需求並未降溫，加上疫情爆發以來，額溫槍內的 MCU 也呈現供不應求情況，現階段主要晶圓代工廠 8 吋產能仍近滿載。因此，當疫情獲有效控制，下半年各主要應用需求恢復，看好大尺寸 DDI 供應吃緊問題可能再次浮現。

統計各晶圓代工廠去年用於 DDI 的月產能，8 吋平均約在 250 KSH~270 KSH；12 吋平均 120 KSH~150 KSH；若以約當 8 吋換算，用在 DDI 的產能共 550 KSH~600 KSH 左右。

以區域別來分，台灣還是最重要的生產基地，DDI 產能占比超過 50%，韓國 34% 次之，中國 10%，日本 3%，其他地區 1%。DDI 產能前三大廠商分別是聯電、三星與 SK 海力士。

其中，聯電是大中華區 IC 設計公司投產重心，一旦有調整產能配置情況，就會引起市場上對 DDI 供應緊張擔憂。反之，由於韓廠供應鏈較封閉，也較少有大中華區 IC 設計公司去韓國投片，因此兩間韓系晶圓代工廠對整體市場供需影響較小。