外資和自營商賣超逾百億元 僅投信連8買苦撐行情

台股今 (13) 日以小跌開出後一度拉回紅盤上，但仍不敵短線漲多後的賣壓，終場以 10099.22 點作收，小跌 58.39 點，成交量續縮至 1183.58 億元，其中，外資、自營商持續站在賣方，僅投信苦撐行情，法人認為，313 缺口要突破，仍有待一段時間整理後突破，

三大法人今日集中市場合計賣超 95.5 億元，其中，外資賣超 75.9 億元，呈現連 3 賣，自營商則賣超多達 32.1 億元，不僅是連 4 賣，並創 2 周來單日最多，僅投信持續買超 12.5 億元，呈現連 8 買。

國泰證期研究部說明，美股將進入密集財報周，預期獲利與展望都將偏向保守，因此，美股漲勢將持續縮減甚至轉為震盪拉回，而即便台灣防疫表現相對佳，若美股轉弱、台積電周四法說釋出的展望太過保守，恐怕仍將壓抑台股表現。

觀察外資今日賣超前 10 大標的，群創繼續遭賣超，高達 3.25 萬張最多，新光金遭賣 2.5 萬餘張，友達和富邦 VIX 遭賣 1.4 萬張，開發金、玉山金和兆豐金遭賣 8000 張上下，鴻海和元大金賣超 7000 餘張，並賣超欣興逾 6500 張。

外資買超前 10 大標的，則分別有元大台灣 50 反 1 達 1.5 萬張最多，其次為元大 S&P 石油、晶電、仁寶和中信金均達到 2000 張之上，英業達、智邦、松翰、裕隆和緯創均獲買超逾 1000 張。

反觀投信買超前 10 大標的，反而與外資對作，買超欣興最多，達到近 5500 張，中信金超過 4000 張，聯電和南電近 4000 張，長榮、鎧勝 - KY 在 2500 張左右，永豐金近 2000 張，華新、晶技和台表科均遭賣 1000 餘張。

投信賣超前 10 大標的同樣是面板雙虎之一的友達，達 3500 張，其次為華通約 1700 張，茂林 - KY 約 1000 張，華擎近 900 張，良維和正隆逾 400 張，中美晶、祥碩和旭富在 300 張上下，科嘉 - KY 也遭賣超 260 張左右。

法人認為，疫情影響逐漸鈍化，加上市場資金充沛，提供指數一定支撐，但第一季經濟衰退的數據接下來將陸續公布，不排除會差於預期，加上大盤自低檔以來已有不小反彈，短線再陷入區間震盪一段時間難免。