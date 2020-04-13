客戶憂斷鏈急拿貨 矽晶圓廠Q2產能滿載價格持穩

近來肺炎疫情持續在全球擴大，但國內矽晶圓廠營運未受疫情影響，客戶憂心面臨突發性斷鏈危機，急拉貨求庫存穩定，環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW) 第 2 季 12 吋接單滿載，8 吋也處滿載或趨近全滿；業者看好，首季現貨價止跌回穩，第 2 季可望持平至微幅成長。

受惠客戶庫存順利去化，去年第 4 季以來，12 吋邏輯製程需求領先回穩，記憶體需求隨後也跟進回溫，8 吋從今年第 1 季起逐步復甦，業者看好，12 吋與 8 吋景氣均於去年第 4 季落底；6 吋則因肺炎疫情影響，台廠受惠轉單效益，第 1 季市況快速升溫至供給吃緊。

環球晶指出，從第 2 季接單來看，部分客戶甚至為求庫存穩定，持續建立安全庫存，盼能穩定出貨、提前取得貨源，以避免突發性的供應鏈缺口，其中，主要動能來自醫療相關零件、遠距工作相關應用。

在客戶需求暢旺下，環球晶表示，第 2 季 12 吋、6 吋產能滿載，8 吋則趨近於滿載，估第 2 季現貨價可能持平至微幅成長。

台勝科也說，許多國家相繼封城，客戶端憂心隨時可能面臨斷鏈危機，拉貨動能續強，除第 1 季 8 吋、12 吋產能均滿載生產外，第 2 季也已完成接單，產能同樣滿載，預計 5 月中旬後開始洽談第 3 季訂單。

合晶由於中國 6 吋以下晶圓廠數量不少，受肺炎疫情影響，台灣廠明顯感受中小尺寸矽晶圓強勁轉單力道，楊梅廠、龍潭廠產能全線滿載，出貨量大增，第 1 季更調漲 6 吋以下矽晶圓接單價格，漲幅約 5% 內，6 吋產能也持續滿載。

8 吋部分，合晶表示，需求受惠 CIS、工業、車用與屏下指紋辨識等應用帶動，市況回溫，鄭州廠年後復工後，產能利用率回升，近期也取得許多認證，持續推升出貨動能。目前整體訂單能見度看至 5 月，4 月需求也優於第 1 季表現，但仍觀望疫情發展，後市需求得待 5 月後，才會較為明朗。