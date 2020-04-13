外資3月大砍韓股 淨賣出逾13兆韓元創新高

《韓聯社》週一 (13 日) 報導。韓國金融監督院今 (13) 日公開的資料顯示，上 (3) 月外資淨賣出 13.45 兆韓元的南韓股票，創下 2007 年 8 月 (9 兆韓元的淨賣出) 以來的單月新高。

2020 年 3 月外資在南韓股市、債市的淨投資額 (圖片來源：韓國金融監督院)

受武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響，外資繼前月的 3.325 兆韓元淨賣出之後，已經連續 2 個月大逃殺。

從國別來看，持有最多韓股的美國 (占比 42.1%)，在 2020 年 3 月賣出 5.5 兆韓元的韓股。英國、盧森堡、開曼群島、法國，也分別在同月賣出了 1.9 兆、1.7 兆、1.7 兆、0.8 兆韓元的南韓股票。

而另一方面，瑞士、沙烏地阿拉伯則在 3 月各買進 5000 億韓元的韓股，馬來西亞也在同月買進 2000 億韓元的韓股。

持有最多韓股的外資為美國，占比高達 42.1%，時價總額約為 197.5 兆韓元。其次為英國的 7.7%(時價總額約 36 兆韓元)，再來是盧森堡的 6.4%(時價總額約 30 兆韓元)。

此外，3 月南韓上市債券市場的外資淨流入達 3.6 兆韓元。外國人在同月底所持有的債券規模，達到市場整體的 7.0%，金額約 133.3 兆韓元。於間隔 1 個月時間後再度創下歷史新高。

以國家地區來看，亞洲投資公司持有 43.9%、歐洲持有 34.7%、美洲持有 8.1%。