IOC主席巴赫：東奧延期會增加數億美元支出

國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 在接受媒體訪問時表示，這次日本東京奧運延期可能會增加數億美元的費用負擔。

《日本經濟新聞》引述德國《世界報》電子版 4 月 12 日報導。IOC 主席巴赫在接受世界報訪問時表示，有關東奧延期一年會增加多少的額外經費，他在現在無法作出具體回答。不過巴赫也坦白說道：「追加費用顯然會達到數億美元 (約數百億日圓)。」

IOC 主席巴赫：東奧延期會增加數億美元支出 (圖片：AFP)

由於武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行的攪局，日本首相安倍晉三於今年 3 月 24 日的時候提議延後東奧舉辦日期，IOC 也表示同意。當時決定東奧不會停辦，只是向後延期約一年左右時間。

後來也在 3 月底時決定，東京奧運將於 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日舉行，東京帕運也將於同年 8 月 24 日至 9 月 5 日舉辦。

IOC 也表示賽事名稱仍維持原本的「Tokyo 2020」，也代表著東奧相關商品跟其他名稱都不會受到影響。

只是比賽場地與奧運選手村都已完工，在肺炎疫情的影響下，相關的成本支出也將由日本東奧執委會與民間團體自行吸收。日方粗估追加費用將達到 3 千億日圓規模。

此外，巴赫也在訪談中強調，這次東奧延期不是 IOC 可以獨斷作出決定的。賽事如果停辦可以適用保險，但如果延期的話就不適用相關規定。