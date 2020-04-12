墨西哥在減產問題上仍未讓步 代表：有進展但不清楚能否達成協議

據《彭博》報導，與會代表指出，OPEC + 與墨西哥圍繞減產進行的討論在週六 (11 日) 取得了一些進展，但仍不清楚集團能否達成最終協議。

OPEC + 提議每天減產 1000 萬桶，並由成員國依配額分擔，但墨西哥一直不肯鬆口，接受每日 40 萬桶的減產幅度。沙烏地阿拉伯堅持，墨西哥應該做出與該集團其他所有成員一樣多的減產，美國總統川普已介入調停。

俄羅斯則認為，此次計畫已成定局。

OPEC + 最初在週四進行了視訊會議，接著週五又展開 G20 能源部長的線上會議，週六的會談主要在沙烏地與墨西哥雙邊進行。

隨著 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 在全球擴散，石油需求遭遇重大打擊。幾家美國頁岩油生產商正瀕臨破產，俄羅斯面臨無處儲存原油的風險，沙國也需要更高的油價，以幫助國家正常預算收入。

和其他國家相較，墨西哥擁有對油價更強的防禦能力，他們在華爾街對低油價做了較大的避險。過去 20 年中，他們一直向小批投資銀行和石油公司購買了所謂的亞洲式認售期權，相當於一種保險，如果石油價格保持疲軟或進一步下跌，墨西哥仍可以預定價格銷售石油。

因此，雖然墨西哥同樣受到油價暴跌的傷害，但也獲得了保護。在 2009 年全球金融危機期間油價暴跌時，墨西哥賺了 51 億美元，同樣地，在 2015 年它獲得 64 億美元，在 2016 年又取得 27 億美元。

當然，這些保險是有代價的，墨西哥每年花費約 10 億美元購買這些期權。

儘管有全球協議的討論，油價仍在繼續暴跌。WTI 原油週四 (9 日) 下跌逾 9%，收於每桶 23 美元以下，因市場猜測減產協議將無法阻止全球市場的原油過剩。由於復活節前的公眾假期，週五石油市場休市。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示，鑑於本季需求可能下降 20%，商定的減產幅度將不足以防止石油庫存在未來幾週內急劇上升。

與此同時，美國共和黨參議員敦促川普政府對沙烏地採取更強硬的立場，謀求減產。他們打算與沙國官員進行視訊會議，如果沙國未能減產，一些共和黨參議員提出切斷對沙烏地援助的想法。

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