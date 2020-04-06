〈政院兆元紓困〉協助企業抗疫資金不中斷 8家公股銀紓困核貸金額近200億元

降低肺炎疫情對產業的衝擊，行政院責成公股銀行扛起企業紓困責任，根據財政部統計，截至 4 月 1 日，目前已核准 317 戶貸款申請，金額共 41.18 億元，財政部長蘇建榮強調，將持續督導公股銀行以從寬、從速、從簡原則協助企業申請紓困融資。

肺炎疫情讓產業面臨金流斷鏈危機，為避免企業資金週轉失靈，財政部轉投資公股銀行負責扛起紓困融資重任，目前 8 家公股銀合計共受理 1404 戶申請，申貸金額共 199.38 億元，共有 317 戶申貸獲准、審核撥貸金額共 41 億元。

隨著疫情日漸嚴峻，行政院拍板放寬中小企業紓困融資額度，其中中小企業融資額度從 2000 萬提高至 1.5 億元，中型企業融資額度則從 8000 萬元提高至 5 億元。

蘇建榮指出，公股銀行除了提供紓困融資，也責成銀行針對受影響的企業或個人戶，給予貸款寬緩或展延等寬限措施，截至 4 月 1 日止，公股銀針對企業戶既有貸款寬緩或展延已核准 281 戶、核貸金額 120.77 億元；新增貸款核准 930 戶 59.75 億元。

至於個人戶部分，目前核准既有貸款寬緩或展延核准共 587 戶、金額 57.45 億元，新增貸款核准 8 戶 2,410 萬元，信用卡緩繳核准 226 件。

響應政院紓困融資，公股銀行也積極動起來，華南銀行表示，已針對肺炎設立紓困專區，提供諮詢窗口與振興融資貸款懶人包，以從寬、從速、從簡三原則協助客戶申請。

根據華銀統計，截至 3 月 31 日止，銀行受理政府及自辦各項紓困貸款及緩繳申請已逾 300 件，金額超過 19.7 億元。