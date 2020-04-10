墨西哥退出談判 OPEC+減產協議面臨威脅

據《彭博》報導，由於墨西哥拒絕減產，週四 (9 日) 持續超過 9 個多小時的 OPEC+ 會議，最終陷入僵局，墨西哥隨後退出會議。

一名參與代表說，OPEC+ 不會在沒有墨西哥參加的情況下削減產量，也無意在週五再次開會，而是將精力集中在當天預定的 G20 會議上。週五的視訊會議由沙烏地主辦，主要經濟體的能源部長均將參與。

週四早些時候，OPEC+ 暫時達成協議，將在 5 月及 6 月每日減產 1000 萬桶，但是在墨西哥拒絕配額之後，會議沒有達成明確協議而結束。

一位代表說，原本沙烏地阿拉伯和俄羅斯均同意，將各自將日產量降至約 850 萬桶，所有成員都同意將供應減少 23%。

墨西哥能源部長 Rocio Nahle Garcia 堅決拒絕接受小組提議的每天減產 40 萬桶，她在會後不久於推特上說，她的國家已準備好每日減產 10 萬桶，但此一水準遠低於聯盟要求。

布蘭特原油價格上個月觸及 18 年低點，週四交易價格約為每桶 32 美元，僅 2019 年底價格的一半。

即使減產協議順利推動，也僅相當於減少全球供應量的 10%，但一些貿易商估計，當前每天需求損失多達 3500 萬桶。

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