惠譽：若OPEC+無法達成減產協議 油價恐降至個位數

國際信評機構惠譽於上週五 (3 日) 表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致全球石油需求量萎縮，若石油輸出國家組織與其他主要產油國 (OPEC+) 無法如期達成減產協議，則布蘭特原油價格恐將重挫至個位數。

OPEC+ 原有之石油減產協議已於 3 月底到期，由於沙烏地阿拉伯及俄羅斯針對新的減產協議未能達成共識，導致國際油價持續重挫，並降至歷史低點。

除此之外，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、以及俄羅斯皆表示，將會增加每日石油生產量，預期將導致石油供給過剩的問題更加嚴重。

惠譽表示，石油需求的萎縮及供給的增加，將對石油市場造成承重的壓力，並可能導致全球每日過剩石油高達 2 千萬桶以上，且造成布蘭特原油價格進一步下跌至個位數。

於週一 (6 日) 台北時間下午 6 時許，布蘭特原油期貨價格下跌 3.25%，達每桶 33 美元。

布蘭特原油期貨價格日 k 線圖 (圖：Investing.com)

自今年年初以來，原油價格已下跌約 50%。俄羅斯主權財富基金 RDIF 的總裁 Kirill Dmitriev 於週一 (6 日) 表示，沙烏地阿拉伯及俄羅斯將「非常接近」達成協議。他亦表示，為了穩定石油市場，減產協議的達成相當重要。

部份分析師表示，若美國能夠加入石油減產，則對於協議的達成相當有利，但石油市場調查機構 Westwood Global Energy Group 的部門主管 Thom Payne 卻表示，由於美國的石油產業較為分散，因此，要達到減產的共識是件相當困難的事。

另外，亦有部份分析師表示，即使美國加入了石油減產，但由於肺炎疫情持續對石油需求造成衝擊，因此，預期原油價格也將難有起色。

美國能源數據統計機構 Clipper Data 的主管 Thom Payne 表示，為了防止疫情的擴散，各國政府皆採取封城等措施。因此，即使達成了石油減產的協議，需求面的問題則仍未解決。