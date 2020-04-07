千載難逢！長期空頭也喊買：石油服務股漲幅至少60%

石油服務股今年價值已蒸發 2/3，比廣泛能源產業或更受打擊的石油生產股狀況還慘烈，因為生產商持續大幅削減預算，油井服務公司業務不斷枯竭。

但一位分析師認為，現在這些股票已經觸底，現在開始具有吸引力了。

Bernstein 分析師 Nicholas Green 表示，自其團隊 2014 年開始追蹤該產業起，一直都不認為該產業值得買進，即使該產業經歷 2016 年大崩潰亦然，但現在以每桶油價停留在 30 美元的假設下對這些股票進行壓力測試，他認為許多股都至少有 60% 上漲空間，若以每桶 40 美元更現實的油價估計，這些股票甚至可望平均上漲 80%。

Green 認為，投資者現在應該買進這些股票，不該坐等各產油大國複雜的國際談判結果，「把握時間！」。

OPEC 與美俄等其他產油國可能協議整體減產，以平衡市場供需並抬高價格，「我們不會輕易調高評價，現在這種低迷非常罕見，要搶進這產業少有的錯誤定價機會。」

Green 的美股首選包括：Baker Hughes (BKR-US)、National Oilwell Varco (NOV-US) 和 Tenaris SA (TS-US)。

Green 的歐股首選包括：SBM Offshore (SBFFY)、Subsea 7 (SUBCY) 和 Saipem (SAPMY)

整體而言，他給予 12 家股票買進評價，除了上述 6 家，另外還有英國 Hunting PLC (HNTIF)，以及其他 4 家當前價格可以買進，但至少今年必須削減股息：Schlumberger (SLB)、TechnipFMC (FTI-US)、Helmerich & Payne (HP-US) 和 Petrofac (POFCF-US)。他也將 John Wood PLC (WDGJF) 納入此「風險買進」群組。

通常企業削減股息時，股價會下跌，但 Green 仍認為現階段這些企業必須這麼做，投資者買進才合理。

「任何企業的資產負債表低於初始卻還派發股息，我們會感到不安，不過是不是名義上負擔得起。我們認為，這每一家都該停止派息，至少今年停止，儘管股息收益率很高，但我們認為正式宣布削減股息可能會讓股價下跌，這將會是買進的機會。」