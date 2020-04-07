美國將加入石油減產？川普：沒人問過我 自由市場機制會決定

在 OPEC 及其盟友準備週四 (9 日) 舉行視訊會議，以期達成減產協議之際，美國總統川普週一 (6 日) 表態，稱 OPEC 並未要求他敦促美國油商減產，自由市場機制自然會決定美國的產量。

根據早前消息人士表示，沙烏地及俄羅斯可能會在週四的會議上同意減產，但前提是美國必須加入。一位消息人士說：「沒有美國，就沒有協議。」

不過川普在週一對媒體記者表示：「我認為這是自動發生的，但沒人問我這個問題，所以我們會看看會發生什麼。」

川普指出，如果相信自由市場機制，供需關係會決定，減產正在自動發生。

在油價暴跌之際，川普提議全球每日減產 1000 萬至 1500 萬桶，以穩定價格，不過他建議沙烏地及俄羅斯承擔起主要的責任，絕口不提美國也會做出同樣的努力。

由於油價急速下挫，美國頁岩勘探商已經因此縮減預算，部分公司恐將破產，也使數十萬工作崗位面臨威脅。

上週，OPEC 及其盟國重新開始談論減產，但他們希望更多國家加入，特別是美國。

知情人士說，有跡象表明談判已有進展，而各國的減產程度並不相同，沙國及俄羅斯減產幅度較大，美國有望提出逐步減產。美國政府表示，美國能源部長 Dan Brouillette 已透過電話，與沙烏地能源大臣 Abdulaziz bin Salman 進行了「富有成效的討論」。

本次 OPEC+ 會議，據稱俄羅斯和沙烏地希望美國加入，但到目前為止，川普幾乎沒有表示展現出要參與的意願，只在上週的談話提及，有必要時他會加入其中。