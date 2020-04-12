台積電本周開法說 聚焦五大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (16 日) 召開線上法說會，除第 1 季財報及第 2 季展望外，在新冠肺炎疫情衝擊全球經濟下，法人將關注台積電是否下修今年營運展望，及對半導體產業景氣展望、是否調整資本支出、及 5 奈米以下先進製程進度，而台積電是否下修今年 5G 手機滲透率，料也將成焦點。

台積電 3 月營收 1135.2 億元，單月營收首度突破 1100 億元，月增 21.5%，年增 42.4%，改寫新猷；第 1 季營收 3105.97 億元，雖季減 2.09%，但年增 42%，優於財測，寫單季歷史次高成績，僅次於去年第 4 季的 3172.37 億元，營運未受疫情影響。

即便近期肺炎疫情持續擴大，但台積電並未下修第 1 季財測，不過，外資認為，在全球智慧型手機出貨需求衰退下，疫情對台積電的影響，將從第 2 季顯現，估台積電今年營收恐無法達到雙位數成長。

上次法說會時，台積電預估，今年半導體產業不含記憶體產值年增 8%，晶圓代工產值估成長 17%，而台積電受惠 5G 動能驅動，加上 7 奈米、5 奈米等先進製程需求，及手機、高效運算等各平台動能均相當強勁，有信心今年表現會優於產業平均。

不過，國際研究暨顧問機構 Gartner 日前指出，由於肺炎疫情衝擊半導體供應鏈及需求，估今年全球半導體營收將年減 0.9%，較上季預測的成長 12.5% 大幅減少。IC Insights 也下修全球半導體營收估值，由成長 3% 下修至衰退 4%，看法較 Gartner 更悲觀。

市場原預期，今年在 5G 需求驅動下，半導體產業將再進入上升循環，但在疫情爆發後，各大研調機構相繼下修今年半導體產值，此次法說會為疫情爆發以來，台積電首次對外釋出最新的營運展望與產業景氣看法，法人將聚焦台積電是否會下修今年營收預估，及調整對全年半導體產值的預估值。

此外，由於肺炎疫情在全球持續擴大，市場傳出，蘋果 5G 新機上市時程最遲恐遞延至明年，而台積電原預估，今年 5G 手機滲透率將達 15%，且因 5G 發展速度優預期，大幅上調今年資本支出金額至 140-150 億元，受疫情影響，台積電是否下修今年 5G 手機滲透率，並連帶牽動全年資本支出金額，備受關注。