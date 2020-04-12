台積電法說、台指期結算、國安基金例會 本周大事預告

本周重頭戲為台積電周四 (16 日) 法說會，由於疫情衝擊全球經濟，外界聚焦五重點，包括全年展望、產業景氣等；另一方面，台指期將在台積電法說前一日結算，目前因指數來到萬點之上，預計呈區間震盪格局；國安基金將在周一召開例會，以下是本周大事預告：

重量級法說登場 外界聚焦台積電五重點

台積電第 1 季營收優財測，並改寫同期新猷，首季財報將在本周四 (16 日) 法說公布，另外，由於疫情持續干擾全球經濟，外界關注，台積電全年營運展望、資本支出預估、先進製程布局、半導體產業景氣，以及美國限縮華為政策等五重點。

台指期周三結算 估呈震盪偏多格局

台股上周大漲 493.98 點，重返萬點，以籌碼來看，外資雖在現貨由買轉賣，但期貨則加碼多單，未平倉口數仍在 45000 口之上，選擇權方面，目前買權最大未平倉 (OI) 量落在 10500 點，賣權最大未平倉量則落在 10000 點，顯現台股上可漲、下有撐，走勢估呈震盪偏多格局。

此外，隨著台指期周三結算後，台積電法說將在隔日登場，投資人需留意市場消息，加上指數來到萬點之上，以及前方缺口尚未回補，仍需謹慎操作。

國安基金周一開例會

國安基金將在周一召開例會，屆時將揭露第 1 季財報與全球經濟情勢分析，由於國安基金是在 3 月 19 日決議投入銀彈救市，額度上看 5000 億元，因此從第 1 季財報就可看出，3 月 20 至 31 日止，國安基金一共投入多少銀彈護盤，以及績效成果。

防疫概念股法說接棒登場 南六、台耀營運獲關注

隨著疫情持續在全球延燒，台灣生技產業在政府聚集下，紛紛組成國家隊，本周台耀、南六、美時、永信等將召開法說會，其中，南六受惠防疫相關不織布產品熱銷，包括抗菌濕紙巾、手術防護衣等，3 月營收創下歷史新高。

另外，台耀則可生產低溫製程的瑞德西韋純化藥物，期望未來能夠合成 1 公斤以上的純化原料藥，營運也獲關注。

小金雞緯軟、安碁資訊首季營收兩樣情 本周釋後市展望

緯創與宏碁旗下小金雞緯軟、安碁資訊將在本周舉行業績發表會，緯軟首季受疫情影響，不少客戶停工，影響營收年減逾 1 成，反觀安碁資訊則因居家辦公趨勢成形，首季營收年增逾 3 成，逆勢創歷年同期高，兩家公司後市展望揭預計在本周釋出。

台紙股臨會周四召開 私有化成焦點

台紙將在周四召開股東臨時會，主要討論公司與董事長家族所持有的新誠資產管理公司進行股份轉換，如果順利通過，台紙將下市，成為新誠資產 100% 持股的子公司。