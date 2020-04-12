台生技廠佈局歐美檢測認證 助防疫升級

新冠肺炎疫情持續擴大，光歐美地區確診人數就超過百萬人，為加速檢測醫材產品上市速度，歐美國家啟動緊急使用授權 (EUA)，具備檢測研發能力的台生技廠，多先佈局歐美市場，力拚取得 EUA 後，再回台協助政府。

過去醫療相關產品，需先取得當地政府許可後，才得以上市、銷售，由於攸關人命，審核時間多以年來算，但新冠肺炎疫情擴大，加上歐美國家盼加速檢測產品開發，美國啟動緊急使用授權 (EUA)，審查時間縮成 2 周至 1 個月，歐盟 CE 認證也同步加快審查機制。

台灣在新冠肺炎疫情爆發前，率先超前部屬，防疫效果顯著，確診人數相對其他國家來說，比例較低，生技廠若想在進行臨床實測，樣本數少，因此，頃向先往美國、歐洲取得醫材認證後，再視台灣疫情提出協助。

台生技廠有數十家者已開發出新冠病毒檢測套組，包括基亞 (3176-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、台康生 (6589-TW)、聯亞生技、金萬林 (6645-TW)、奎克、瑞基 (4171-TW)、亞諾法 (4133-TW) 等。

其中，瑞磁力拚今年 4 月取得美國 EUA 許可並啟動首批銷售；金萬林與美國基因檢測公司 AGI 共同合作開發，待美國 FDA 緊急使用授權通過後，可望加入美國本土篩檢行列。

中鋼 (2002-TW) 旗下的台安生技與廣明 (6188-TW) 共同轉投資的柏勝生技，開發出可攜式醫療檢測平台 BluBox，預計今年 5 月可望取得歐盟 CE 認證；亞諾法、基亞開發的新冠肺炎檢測試劑，也同樣先搶攻歐洲市場。