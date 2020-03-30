受肺炎疫情影響 台積電4/16法說改線上舉行

近來新冠肺炎疫情持續延燒，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 原預定 4 月 16 日召開的第 2 季法說會，將改為線上法說會，成為 2003 年受 SARS 疫情影響後，法說會首度由實體改為線上舉行。

由於肺炎疫情在全球擴大，市場將關注台積電在第 2 季法說會時，是否會下修今年營運展望、對整體半導體產業景氣展望。

上次法說會時，台積電總裁魏哲家預估，今年半導體產業不含記憶體產值年增 8%，晶圓代工產值估成長 17%，受惠 5G 動能驅動，7 奈米、5 奈米等先進製程需求，及手機、高效運算等各平台動能均相當強勁，有信心台積電今年表現會優於產業平均。

即便近期肺炎疫情持續擴大，但台積電並未下修第 1 季財測。從前 2 個月營收數字來看，法人預期，台積電 3 月營收將再回升至千億元以上，估落在新台幣 1079 至 1108 億元間，優於 1、2 月表現。

台積電今年包括手機、高效運算、物聯網、汽車等四大應用平台，動能均相當強勁，手機、高效運算營收將年增超過 2 成，物聯網、車用則將成長約 15%，同時因客戶需求強勁，今年將持續擴充先進製程產能，產能增幅約 5% 左右，去年則約 1-3%。

看好 5G 與高效運算將驅動未來幾年需求，台積電今年資本支出金額再創高，較去年的 140 至 150 億美元增加，達到 150 至 160 億美元，其中約 80% 用於 3 奈米、5 奈米與 7 奈米等先進製程技術，不過，受疫情影響，市場也將關注台積電是否會下修今年資本支出。

先進製程方面，台積電先前表示，7 奈米需求續強，今年營收占比將達 30%；6 奈米今年第 1 季進入風險試產，預計年底前量產；5 奈米今年上半年試產，產能拉升速度將相當快，下半年開始量產，可望貢獻今年營收占比達 1 成。

至於 3 奈米，研發進度順利，台積電原先預計 4 月 29 日北美技術論壇對外公布最新進展，但受疫情影響，北美技術論壇已確定延後至 8 月，且市場傳出，肺炎疫情擴大，導致全球物流與人員移動大亂，影響設備供應，台積電 3 奈米裝機時程恐由原訂的 6 月延後至 10 月，試產時程也將延後至少一季。

外資上周二 (24 日) 中止對台積電連 13 賣，並接連 3 天認錯回補，不過，受到美國擬進一步限縮企業出貨晶片給華為的利空影響，上周五 (27 日) 台積電再遭外資調節，今日受 3 奈米試產時程恐延後影響，股價跳水，終場收在 267.5 元，失守 5 日線，市值再度失守 7 兆元。