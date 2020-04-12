〈觀察〉運用資通訊經驗、優勢 代工廠大舉進軍醫療事業

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，各國積極研發疫苗、快篩試劑，科技部輔導的柏勝生技上周宣布，已開發出新冠肺炎血清檢測碟片，能在 12 分鐘快速完成檢測，準確率高達 9 成，柏勝主要股東之一正是廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW)，透露著代工廠正運用自身資通訊優勢，搶進醫療事業，除替營運拓展新機會，也是在此時全球抗議環境下，做出一番貢獻。

廣達動作最大 結合健保署、投資生醫新創

觀察各大代工廠近期醫療事業布局，以廣達動作最大，繼 3 月與衛服部健保署簽署合作備忘錄 (MOU)，捐贈人工智慧醫療雲運算整合平台系統，協助整合健保大數據後，旗下廣明投資的柏勝生技，也開發新冠肺炎快篩檢測碟片，雖然廣明強調僅單純投資，持股約 8.62%，並未參與實際營運，但也不難看出廣達集團積極布局醫療的企圖心。

廣達董事長林百里就曾表示，精準醫療是產業未來發展明確方向，隨著醫療科技發展，AI 技術進步將會比醫生更精準掌握醫療數據，去年也與麻省理工學院 (MIT) 進行第 3 次合作續約，成立智慧醫療聯盟，發展智慧醫療。

緯創開發 DNA 檢測器、英業達全家寶擴大結盟醫療院所

緯創 (3231-TW)2016 年宣布成立緯創生技控股公司，投入生醫技術整合，至今投資逾 10 家生技創投，旗下 100% 投資的子公司緯創醫學，提供智能血透解決方案，協助腎臟病人治療，也成功開發外骨骼機器人等行動機器輔具，近年陸續與國內馬偕醫院、榮總、高醫 (小港醫院)、恩主公醫院等合作。

而緯創也研發出目前全世界最小的可攜式 DNA 快篩設備，可以在不同場域即時分子檢測需求，被外界視為有機會成為未來相關疫情檢測設備，產品也在美國小量生產，5 月起更可望出貨加拿大。

英業達 (2356-TW) 旗下英華達同樣在 2016 年啟動醫立達 (EASY DOCTOR) 品牌計畫，推出思邁智慧點滴幫浦、全家寶生理量測系統，跨足電子醫療器材產業，在近期疫情中，也分別宣布在竹山秀傳醫院、旗津醫院，導入全家寶電子醫療器材，強化居家醫療與長期照護。

仁寶推動物電腦斷層造影、和碩拚今年取得 FDA 認證

仁寶 (2324-TW) 至今轉投資逾 10 家生醫相關公司，投資金額超過 20 億元，最早於 2014 年投資安勤科技，瞄準醫療健身設備商機，另外還包含持股 50% 勤立生技、2018 年開業於集團總部對面的陽光活力診所，去年也有神寶醫資、宏智生醫等。

而其下 100% 轉投資宇核生醫所管理營運的核心動物醫院，在 2018 年 4 月正式開幕營運後，4 月 6 日也宣布正式啟動伴侶動物正子電腦斷層造影 (PET/CT) 服務。

和碩 (4938-TW) 旗下則有隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW)，董事長童子賢也說過，醫療是未來發展，也曾在展會中對外骨骼輔助器表達開發興趣，據了解，和碩內部也有專門開發醫療電子相關的 RD 團隊，和碩也預計今年在台灣會有一廠獲得 FDA(美國食品和藥物管理局) 認證外，中國也有一個廠通過 FDA 認證。