再添11家中小企業投資35億元 累計投資台灣三大方案達9455億元

經濟部投資台灣事務所今 (10) 日再通過豐盟企業、仁親銅導體、奇異科技、和迅生命科學等 11 家中小企業擴大投資 35 億元，擴建新廠、導入智慧化設備，提高產能、競爭力，累計投資台灣 3 大方案已帶動 429 家企業投資 9455 億元，創造 78775 個就業機會。

經濟部表示，豐盟企業是台灣第三大麵粉廠，供應麵粉給山崎麵包、達美樂、全家、八方雲集、關廟麵等知名食品廠，但近年產線滿載，因此將斥資逾 13 億元，擴建原有台南仁德廠房，並引進智慧化設備，估再增聘 51 名員工。

仁親銅導體則是台灣唯一 0.01m/m 電線導體製造商，可供先進電子產品及醫療儀器等設備用線，客戶包含韓國三星、日本古河電器及美國 IWG 等知名大廠，為維持市場競爭力，擬投資 4 億元，在苗栗竹南增設新廠，導入智慧化生產線，提升產能。

經濟部指出，奇異科技、和迅生命科學皆計畫投資 3 億元擴廠、新增產線，奇異科技主要產品適用高科技業無塵室，因應客戶需求，將在南科新建廠房，並建立研發中心，和迅生命科學則發展幹細胞研究，將在桃園興建無塵無菌實驗室，投入新型治療技術研發。

另一方面，騰升科技、智佳電子、永賀能源、久誼分別將投入 2 億元擴建廠房，導入自動化生產，以提高產業競爭力，泰安食品、建昌食品則預計投資 1 億元，購入最新冷凍、冷藏、冷鏈設備，縮短製程掌握食品生產品質，品岳科技則計畫投入逾 4000 萬元，擴建台中大甲廠房，購置智慧生產線。