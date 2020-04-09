疫情橫掃非洲 高盛：恐出現750億美元融資缺口

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延打擊經濟，英國樂施會 (Oxfam) 預估陷入貧窮的人口將增加 5 億多人，高盛即預估，撒哈拉以南非洲各國政府的資金需求可能會增加 750 億美元。

世界銀行訂定的貧窮線之一是每天生活費低於 5.5 美元，根據世界銀行 2018 年報告，全球有 34 億人每日活在貧窮線下，而因肺炎疫情造成的經濟衰退將導致整體收入下降 20%，預估新增 5.48 億人陷入貧窮。

高盛經濟學家 Dylan Smith 和 Andrew Matheny 在報告中指出，對於非洲國家而言，疫情危機將使得原本已吃緊的財政平衡更加失衡，預算赤字可能從平均 3.5% 上升至高個位數，甚至在寬鬆政策救經濟之前，預算赤字就可能會增加。

而且非洲國家如肯亞等已經宣布減稅措施，預期融資缺口將會更大。

除了世界銀行，高盛也表示，遏制病毒傳播的封鎖措施以及出口、旅遊業收入減少的嚴厲措施，將足以引發非洲以南國家 1991 年以來的首次全年衰退。

高盛指出，安哥拉和尚比亞可能是受災最嚴重的國家，預估 2020 年兩國經濟萎縮達 9%；南非的產出將下降 6%，尼日下降 4%，而迦納、莫三比克和塞內加爾產出也將下降。

安哥拉十年期公債殖利率飆高至 16% 以上。(來源：Investing.com)

此外，財政赤字也可能削弱部分非洲政府償債的能力，尚比亞已經向國際銀行尋求重組外債的協助；安哥拉的信用評級被大幅下調，目前十年期公債殖利率高達 16.639%；尼日、迦納、加彭和喀麥隆發行的歐洲債券都與美國公債殖利率相差 1000 多個基點，債券價格都已經跌到令人非常擔憂的地步。

債券殖利率比美國公債高出 1000 個基點以上，代表債券呈現「危難」狀態，目前有 18 個新興國家的美元債券陷入「危難」，利差大增預告倒債風險激增。Capital Economics 新興市場經濟學家 Edward Glossop 表示，主權債違約潮的機率從未如此之高。

Smith 和 Matheny 表示，在維持最新的商業利息支付與動用所有資源以應對經濟危機之間進行選擇並非易事。目前這些國家政府將優先償還商業債務，最有可能尋求減輕的是雙邊和多邊貸款。