瑞幸財報醜聞 最壞情況將宣告破產、下市

被喻為「中國版星巴克」的瑞幸咖啡涉嫌偽造不實財務數據一事，瑞幸咖啡董事長陸正耀週日 (5 日) 在微博最新表示，個人非常自責，無論獨立委員會的最終調查結果如何，都將會承擔應負的責任。陸正耀指出過去兩年瑞幸營運擴張太快，引發很多問題，他難辭其咎。

資料來源: investing.com

瑞幸咖啡做假帳的風波可能會觸發美國證監會調查，同時，美國證監會也有機會會同美國司法部展開針對瑞幸及相關負責人的刑事調查，如果不能達成刑事和解，董事會成員將面臨最高不超過 25 年的監禁，具體要根據作假的情節和事實，由美國的法院來最終認定。

後續瑞幸面臨的集體訴訟和美國證監會罰款將導致其瀕臨破產。粗略計算，一旦開始集體訴訟，瑞幸咖啡的賠償可能達 112 億美元的天價。若最終採取和解，集體訴訟賠償的範圍大概是投資者損失的 20%～50%。

業內表示，若參考恩隆案，瑞幸必然會收到美國證監會的天價罰單，甚至不排除從交易所下市的可能性。而就算瑞幸不在第一時間下市，這次嚴重的操緃財報事件已使其失去美國投資人信任，最終還是會被資本市場淘汰。

中國證券監督管理委員會則已經表態，強力譴責瑞幸咖啡的詐欺行為，中國方面一定會依法嚴辦。

市場分析指出，瑞幸為了在「名」的方面壓過星巴克，展店速度急速擴張。截至 2019 年底，直營門市數量達 4507 家，一舉超過星巴克，成為中國市場第一大咖啡連鎖品牌。

但在咖啡產業裡，急速的展店並不被市場看好，因為門市成本居高不下，設備、人員、房租為咖啡店裡最大的一筆支出，因此在盲目擴張過程中，需要大量資金才能夠填補上。而瑞幸擴張速度已有違常理，自然會被類似於渾水這類的機構「調查」。

而這起財報醜聞，瑞幸咖啡公告有意將責任推給其首席營運長劉劍，以及其部份下屬。不過，業界指出根據瑞幸公布的訊息及渾水發表的放空報告等綜合研判，這種有系統性、從上到下的作假流程，不太可能是個別高階主管一人所為。如果這起弊案屬實，瑞幸管理階層應該是在「實質控制人」的授意下全面參與作假的可能性較大。