英肺炎單日死亡938例創新高 估封城將再延長數週

英國首相強生 (Boris Johnson) 已進入了加護病房第三日，據《彭博社》報導，強生目前病情已經有所好轉，而與此同時，英國政府也正在商討是否繼續延長現有的封城措施，藉以遏制英國日益嚴峻的肺炎疫情。

據最新數據顯示，目前英國的疫情形勢已經進一步惡化，截至週二當地時間 17:00 的 24 個小時裡，英國單日新增死亡病例達到創紀錄的 938 例，累計死亡病例增加至 7097 例。

英國每日新增死亡病例 圖片：worldometers.info

在首相病重住院、外交大臣拉布 (Dominic Raab) 臨時掌國的形勢下，英國正在步入疫情危機的至暗時刻，而擺在英國官員們面前的，是繼續實施或取消現有各種抗疫限制措施的重大抉擇。

據知情人士透露，下週對現有限制措施進行評估審核時，英國政府很有可能會決定將封城措施再延長數週，英國政府仍在等待疫情的高峰來臨，而不願透露姓名的知情人士表示，目前英國政府確實沒有充足理由解除封城，不過討論仍還在進行，目前尚無任何定論。

英國文化大臣 Oliver Dowden 週四 (9 日) 接受專訪時亦表示：「我們才剛開始看到這些封城措施發揮作用，這表明封城措施應該繼續實施，可是我們的確說過三週後會對這些措施重新評估，而這也正是我們目前正在做的事。」

目前掌權英國政府的外交大臣拉布 (Dominic Raab) 將於週四 (9 日) 主持內閣大臣和高級官員會議，就是否延長現有措施期限的決定進行磋商。

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