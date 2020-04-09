特斯拉5月復工、Q2全球減薪 5月後經濟真能撥雲見日？

特斯拉 (TSLA-US) 計畫 5 月 4 日重啟 Fremont 旗艦工廠生產工作，這對投資者來說是個好消息，因為特斯拉的現金和流動資金令人擔憂，恐怕難以撐過因應武漢肺炎的漫長停工。

現在有了復工計畫，投資者就能將焦點轉至美國經濟何時能開放，以及汽車需求和電動車需求是否會反彈這方面上。

特斯拉過去一年股價漲幅超過 100%，但與 2 月登上的 52 週高點相比，現在的股價下跌了 43% 之多，然而今年迄今仍守住 32% 漲幅，遠優於 S&P 500 指數和道瓊指數同期 2 位數跌幅。

特斯拉股價日線走勢圖 圖片：investing.com

特斯拉全球減薪

然而，如果復工是好消息，那麼同樣在週三公布的減薪就是個壞消息。特斯拉宣布，到第二季底前，副總裁及其以上職員將暫時減薪 30%，董事及其以上將減薪 20%，美國雇員將減薪 10%，其他海外雇員預計也將跟進減薪 10%。

但有薪水拿總好過沒薪水拿的員工。特斯拉時薪勞工預計將放無薪假至 5 月 4 日，特斯拉全球時薪雇員約 4.8 萬人。

多家外媒報導此訊息，但特斯拉沒有立即回應證實或否認。

汽車產業計畫同步復工

以汽車產業來說，特斯拉減薪並不令人意外，因為防疫停工的影響，各大車廠現在均暫停生產汽車，無論是通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 通通都停工了。整個汽車產業似乎也打算在 5 月初復工，飛雅特和本田汽車 (HMC-US) 也打算這一天開工，福特則曾提過歐洲營運會「至少關閉到 5 月 4 日」。

雖然車廠不生產，但正好美國消費者也不下單。今年 3 月汽車銷售大減 30%，預計 4 月降幅會更大，德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 估計，4 月銷售年率可能自去年同期的 1700 萬輛大幅縮減到剩下 400 萬輛，也較 3 月約莫 1100 萬輛的成績大退步。

圖片：AFP

只能靠燒錢撐過 Covid-19

華爾街分析師一直擔心，車廠停工可能會造成企業現金快速消耗和流動性的問題，Rosner 認為，福特和通用汽車約莫有 3 個月的緩衝。瑞信分析師 Dan Levy 近期指出，特斯拉流動資金「豐沛」，足以撐過 Covid-19 疫情，因為特斯拉上一年底資產負債表上有 63 億美元現金，且 2020 年初又額外籌資 23 億美元。

這些好消息可以安撫投資者心情，但更重要的是，整體經濟必須重新啟動，屆時這些車廠的新車才能找到買家。