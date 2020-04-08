Canon新增2處停業據點 1半導體工廠停工

日本佳能 (Canon，7751-JP) 在週三 (8 日) 時宣布，該公司位在日本神奈川縣的 2 個據點，自即日起也加入了部分停業行列。其中，位在綾瀨事業所的半導體產線已經停工。目前該公司共有 7 個據點實施部分停業，而隨著當局發布緊急事態宣言，停業期間也都延長至 5 月 6 日為止。

Canon 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本佳能在 4 月 8 日的時候宣布，該公司位在日本神奈川縣平塚市、綾瀨市的 2 個事業所，新加入部分停工行列。其中在綾瀨事業所，有工廠生產該公司數位相機及多功能事務機產品所使用的半導體，目前該產線也已經停工。

日本佳能表示，由於他們在日本國內的其他據點也有生產相同的半導體，還有目前尚有庫存，因此在短期內不會有所影響。

除了無法延後處理的業務還須派人到公司處理外，將會在可行的範圍內陸續實施遠距上班。另外在實施停業的部門方面，佳能也會在停業期間支付津貼給所有受影響的員工們。

先前日本佳能在 4 月 6 日的時候就已經宣布，他們位在東京的總公司，還有神奈川縣的川崎、小杉、玉川、矢向等事務所，將從 4 月 7 日至 4 月 17 日進行部分停業。但是在日本首相安倍晉三於週一 (7 日) 傍晚針對東京、千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、福岡等地發布緊急事態宣言後，佳能也將上述幾處據點的停業期間延長至 5 月 6 日為止。

該公司表示，由於武漢肺炎疫情正不斷擴大，因考量員工及其家屬，以及客戶們的健康問題，還有部分據點位處住宅區的緣故，才決定採取這樣的因應措施。