復甦可能慢於預期 分析師估全球經濟未來2年損失逾5兆美元

據《彭博》報導，華爾街分析師警告，COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情將在未來兩年造成全球經濟成長逾 5 兆美元損失，超過日本的年產值，也是 1930 年代以來和平時期最嚴重的衰退。

儘管預計經濟下滑將是短暫的，但全球經濟體需要一段時間才能彌補這些損失。各主要經濟體均祭出史無前例的貨幣和財政刺激措施，但最快也要到 2022 年，才可能回到危機前的水準。

這凸顯了決策者的艱鉅任務—他們必須提供足夠的刺激措施來推動反彈，但要避免過早重新開放經濟，造成疫情復發。

花旗首席經濟學家 Catherine Mann 預估，這波因疫情帶來的全球經濟損失約 5 兆美元，關鍵是趨勢變化。如果趨勢是積極好轉的，那將支持企業信心，並讓人們覺得自己可以找到工作，這是進入下半年以及 2021 年的重要關鍵。

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 經濟學家估計，截至明年底，全球的經濟損失將達 5.5 兆美元，相當於全球 GDP 的 8% 左右。光是已開發經濟體的損失，就能與 2008-2009 年以及 1974-1975 年衰退時相提並論。

未來 2 年損失百分比預估 (圖表取自彭博)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，要到 2021 年第三季度，已開發市場的 GDP 才能恢復到疫情爆發前的水平。

世界貿易組織 (WTO) 週三指出，疫情導致的國際貿易降幅，可能比戰後和平時代的任何一個時期都要嚴重。

這些數字可能掩蓋這場危機給人類造成的損失。由於失去營收，許多企業將被迫關閉，數以百萬計的員工將被解聘。國際勞工組織本週表示，超過 10 億工人面臨減薪或失業的高風險。

黑石集團 (Blackstone Group Inc.) 執行長 Steve Schwarzman 認為，這些打擊雖然是暫時的，但將帶來極大的壓力。

國際清算銀行警告，如果沒有國際政策的協調，疫情對經濟影響可能會持續更長的時間，並且破壞力更大。最壞的情況，到 2020 年底，美國 GDP 將比疫情發生前低近 12%。

State Street Global Advisors 全球宏觀政策研究主管 Amlan Roy 表示，如果全球不能團結一致努力，新興市場將面臨特別漫長的復甦道路。他說：「如果新興市場不能在 6 月前擺脫衰退，我們可能會看到這種衰退將持續多年，就像亞洲和拉丁美洲的危機一樣。」

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