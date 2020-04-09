美國疫情多久結束？比爾蓋茲：至少得等到明年秋天

各界人士都在推估疫情究竟會持續多久，微軟創辦人比爾蓋茲週二 (7 日) 再次針對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情發表看法，他預測美國民眾至少得等到 2021 年秋季才能算是「完全安全」地擺脫病毒的威脅。

部分 COVID-19 疫苗研究人員表示，這是因為研發與部署疫苗需要長達超過一年的時間。

投身於慈善和醫療保健事業的比爾蓋茲，已經多次發表防疫建議，他稱這是疫情，蓋茲基金會已投入數十億美元，用於開發 COVID-19 疫苗。

週二比爾蓋茲接受美國公共電視新聞網 (PBS) 的訪問時表示：「疫苗至關重要，在疫苗問世前，都還不算是恢復正常，」他指出：「民眾的生活雖然可以回到某種程度，但在大眾接種疫苗前，還是有再次爆發疫情的風險。」

蓋茲認為，社會疏離有助於減少確診病例，但首要目標是將總確診人數下降到可以對患者進行密切追蹤的程度，才能維持必要的隔離。

比爾蓋茲談到了未來 6 到 12 個月的美國生活狀況，他舉中國為例，「中國正在讓民眾回到工作崗位，但人人都必須戴上口罩、測量體溫，且禁止參與大型體育賽事等，因此能避免大幅反彈」

比爾蓋茲提出了另一種可能性，就是讓公共集會根據年齡區分，他舉例，一間有 30 位年輕人的教室，可以在一個月內了解其傳染途徑；但他仍強調，較大型的公共集會，「可能要等到民眾廣泛接種疫苗後才能夠恢復」。

關於重返正常狀態需時多久，是否可以通過觀察其他國家來預測？蓋茲指出，有些國家，如瑞典就沒有進行太大程度的封鎖，因此我們必須學習他們的經驗。

比爾蓋茨一直與華盛頓大學全球健康研究與評估研究所合作，以進一步了解各國家執行的各項政策。