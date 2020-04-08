PIMCO：武漢肺炎將留下難抹滅的三個傷疤

武漢肺炎疫情在全球失控大流行，導致許多國家相繼採取激進的封鎖措施，讓經濟承受衝擊以免於人類遭遇更大的危機。PIMCO 全球經濟顧問 Joachim Fels 認為，經濟將呈現 U 型反彈，然而即使經濟能在第四季復甦，最終仍不可避免會留下三個難以抹滅的傷疤。

根據 PIMCO 模擬的基本情境，經濟將呈現 U 型復甦，前兩季陷入歷來罕見的嚴峻衰退，但這是為了避免更大規模人類危機必須承受的後果，等到第三季病例數觸頂、GDP 見底，第四季就能隨著疫情逐漸獲得控制、封鎖措施解除逐步復甦。

Joachim Fels 模擬的 U 型復甦。(來源: MarketWatch)

但 Fels 警告，病毒危機終將留下三個長期的傷口：

全球化倒退

Fels 說，疫情可能迫使企業簡化供應鏈布局，以降低風險，各國政府或許也會以衛生考量為由，限制貿易、旅行和移民，原本仰賴貿易和旅行的企業、產業和國家，商業模式恐怕將承受長期的衝擊。

央行獨立性受威脅

再者，由於公私部門債務增加，央行獨立性面臨挑戰，央行為了支應更高額的赤字，可能把利率長期維持在低檔。

「如果政府在疫情危機過繼續擴大財政支出，財政凌駕貨幣政策之下，通膨可能攀高，超越此刻市場價位反映的水準。但央行抑制名目利率上升 (通常伴隨通膨上升而來)，往往導致實質利率下滑。」

人們儲蓄習慣改變

由於失業率升高、債務增加，家庭對於財務的態度可能更謹慎，這代表對風險性資產興趣降低，也可能代表家庭傾向趕快清償抵押貸款。「私人部門過剩的儲蓄可能進一步增加，投資人應該做好準備，迎接更低的實質利率。」