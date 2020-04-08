復甦之路還很長！柏南奇：美國第二季GDP將萎縮30%

聯準會 (Fed) 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 週二 (7 日) 表示，他認為當前經濟不會急速回彈，可能需要數年才能恢復穩定，柏南奇更預估，第二季美國 GDP 將比去年同期萎縮至少 30%。

柏南奇於週二的布魯金斯學會視訊論壇中表示：「我認為美國經濟不會快速回彈，我們可能需要慢慢重啟所有經濟活動，且不排除經濟再次出現放緩的現象。」

儘管柏南奇預計美國第二季 GDP 可能較去年同期萎縮 30% 或更多，但柏南奇沒有將這次經濟危機，與長達 12 年的經濟大蕭條 (Great Depression) 相比較。

他表示：「如果經濟活動能在未來一兩年內情況好轉，那麼美國經濟狀況應該好得多。」

疫情發展至今，柏南奇對美國財政與貨幣政策制定者表達贊許，他認為財政方案的救助對象仍需要改善，並補充美國可能將採取更進一步的財政行動。

柏南奇表示，Fed 在恢復金融市場穩定方面已取得了進展，他表示：「我們見到信貸市場已有所改善。」

柏南奇認為 Fed 可能會將短期利率維持於逼近零的水平，藉此將通膨提高至 2% 的目標，並使勞動力市場充分恢復就業。

他說道：「通膨並不算是高風險。若出現通貨緊縮，那麼明年通膨率過低，將比起通膨率過高引起更大關注。」

柏南奇在擔任 Fed 主席期間，歷經 2008 年金融危機並引領美國走出經濟大衰退，更因為對 1929 年經濟大蕭條有深入研究而被譽為「大蕭條」權威。他週二表示，美國金融體系要比金融危機當時要健全太多，可以作為抵禦經濟疲軟的壁壘。

此外他認為，監管機構有理由要求銀行，對派發股息或回購股票保持謹慎態度。柏南奇表示：「我確實認為，如果能夠以不損害銀行體系信心的方式支付股息，則應發布一些警告」

不過，柏南奇預測，這次美國經濟復甦所需時間，將比 2007 至 2009 年金融危機後的復甦時間要短得多。

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