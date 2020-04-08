宅經濟夯！Switch爆大缺貨 任天堂股價狂飆3成

任天堂 (7974-JP) 的 Switch 遊戲機等產品，在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情所帶動的「宅經濟」下，需求量明顯大增，因肺炎疫情所導致的停工影響，造成產量大減，除了遊戲主機的市場價格飆升，任天堂公司股價也在近期內大漲近 3 成。

根據《日本經濟新聞》週三 (8 日) 報導，目前任天堂已暫停日本國內出貨，會在何時恢復供貨還仍未決定。

由於日本國內的武漢肺炎疫情升溫，當局要求民眾減少不必要的外出並盡量在家工作，還有各級學校普遍拉長停課期間，宅在家裡的人數遽增，也因而帶動了遊戲機的銷量。

任天堂在 2 月上旬的時候就曾經發出消息，當時提到由於武漢肺炎影響，在中國工廠所生產並出貨至日本的 Switch 主機及遊戲軟體等，預估在生產及出貨方面將有所延誤。也由於生產、出貨的推遲，原本預定在 2 月 8 日展開的「集合啦！動物森友會」限定版 Switch 主機的預購活動也因而延期。

還有在推出後就一直供不應求的體感型遊戲「健身環大冒險」，用於該款遊戲的健身圓環「Ring-Con」及腿部固定帶等周邊，也因生產出現延遲而影響了出貨速度。

中國及越南都有生產 Switch 主機，任天堂高層表示目前生產狀況已有相當恢復，但仍未達到過去水準。從今年 2 月上旬以來，硬體及部分軟體的出貨狀態就相當吃緊。

也由於市場上的流動量稀少，Switch 主機在日本部分網站上的價格已漲到 5-7 萬日圓，遠高於定價的 2-3 萬日圓 (Switch 未稅價 29980 日圓，Switch Lite 未稅價 19980 日圓)。

任天堂股價在這 3 週內大漲近 3 成，日本時間週三 (8 日) 下午 2 點半過後，股價上漲 0.67% 或 290 日圓，報每股 43480 日圓。