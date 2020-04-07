首爾重罰！居家隔離者擅外出 害他人染病將追刑責

《韓聯社》週二 (7 日) 報導，南韓首爾市週二 (7 日) 表示，市府秉持零容忍的態度，針對擅自離開隔離地點的民眾將處以重罰，最高可處以 1 年以下有期徒刑或 1 千萬韓元 (約折合新台幣 26 萬元) 以下罰款；若導致他人感染武漢肺炎 (COVID-19)，還將追究刑事責任。

首爾當局表示，新修訂的「傳染病預防及管理法實施條例」自 4 月 5 日生效後，進行居家隔離中的民眾若擅自外出離開指定的隔離地點，罰款上限將從原本的 300 萬韓元提高到 1 千萬韓元。若該行為導致他人感染武漢肺炎，也將追究過失致傷的刑事責任。

此外，民眾若於居家隔離期間擅自外出，首爾當局除了將停止發放生活補助，也會向違反者索賠相關的防疫費用以及到訪店家的營業損失。

目前首爾當局會透過電話及到府訪查，以及手機 APP 等方式來追蹤居家隔離者的行蹤。有在手機安裝「自主隔離安全防護」APP 的居家隔離者，必須每天兩次透過該 APP 來向當局通報健康狀況，當局也會透過該 APP 來監控居家隔離者的行動，以防止違規外出的情事發生。

首爾重罰擅自外出的居家隔離者 害他人染病將追究刑責 (圖片：AFP)

《韓聯社》也在週一 (6 日) 日指出，有一名 30 多歲的台籍女性於本月 2 日飛抵仁川機場，並表示在入境後願接受隔離並支付相關費用。但她在 4 日抵達隔離設施後，卻說無法支付為期兩週的隔離費用共 140 萬韓元 (約折合新台幣 3 萬 8 千元)，而沒有入住。

該名女性也於 5 日清晨的 12 點半左右，被南韓法務部帶到清州的出入境外國人事務所。她遭到驅逐出境處分後，已於當 (5) 日晚間搭乘 7 點 45 分的班機離境。