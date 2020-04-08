防堵肺炎境外移入 南韓取消部分免簽措施

南韓國務總理丁世均於週三 (8 日) 的時候宣布，針對禁止南韓人民入境的國家們，南韓基於相互原則也將暫時取消這些國家的免簽規定。透過入境管制的擴大辦理，因非必要目的入境南韓的外國人數量應會降低，武漢肺炎 (COVID-19) 的境外移入案例也可望隨之減少。

南韓當局之所以採取如此嚴格的入境管制措施，除了受到為數眾多的武漢肺炎境外移入案例影響，還有該國境內零星出現的社區傳播，以及國外的嚴峻肺炎疫情也應該都有直接關係。

南韓政府規定自 4 月 1 日起，包含該國民眾在內的所有入境者，都有義務進行 14 天的居家隔離。由於目前對象者超過了 4 萬人，就有意見指出這樣的人數已超過防疫當局的負荷能力。

丁世均表示，雖然目前入境者的身分多為歸國的留學生或南韓民眾，但每天仍有超過 5 千名的外國人進入該國，也都是防疫上的沉重負擔。

南韓國務總理丁世均 (圖片：AFP)

他也指出，近來南韓的武漢肺炎確診案例，有近半數都屬於境外移入。許多出現在亞洲國家的確診案例，其感染源也多來自歐美，這也都是顯而易見的問題。

南韓近兩日來的新增確診都控制在 50 人以下，丁世均認為現在還不是可以感到開心的時候，今後的疫情發展才是目前所該擔憂的。還有在人口稠密的首爾都會區，確診案例仍持續攀升，更加嚴重的疫情擴散風險或許就近在咫尺。提醒大眾應繃緊神經，在防疫上千萬不能大意。