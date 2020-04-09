美研究顯示COVID-19傳染力強 平均每1病人傳給5.7人

美國研究團隊針對中國疫情的研究顯示，新型冠狀病毒在中國的傳播速度比之前預想快得多，每位病人將這種病毒平均傳播給 5.7 人，是世界衛生組織 (WHO) 和其他公衛當局 2 月報告數字的兩倍以上。專家認為要讓這波疫情結束，可能需要廣泛的疫苗接種或人類自行免疫。

這項研究來自 Los Alamos National Laboratory 對武漢肺炎 (COVID-19) 在中國疫情爆發初期的分析。如果這項數據在世界其他地方成立，疫情可能比某些權威機構想的更難控制。

研究團隊說，按照這項研究計算的傳播速度，大約 82% 的人口需要透過疫苗或感染病毒後痊癒以達到免疫，才能阻止病毒繼續傳播。如果免疫程度無法沒有達到這個程度，只要五個感染者中超過一個沒有檢測出來，就得實施高度的社交距離措施。

世界各國政府正在考慮何時及如何解除過去幾周的封鎖狀態。全球目前累計確診病例約 150 萬人，而中國最近很多無症狀感染者確診。

WHO 歐洲主管 Hans Kluge 週三說：「認為疫情接近終點的想法是危險的。」隨著各國逐漸放寬對公共生活的限制，衛生當局將需要重新推動對患者進行檢測，隔離患者並追蹤他們的密切接觸人群。

Los Alamos 的報告發表在 Emerging Infectious Diseases 上，透過人們手機顯示的旅行數據和湖北省以外地區的病例數，做出最新評估。

報告強調，從中國和南韓 3 月新增病例數下滑來看，武漢肺炎疫情是可以獲得控制的。

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