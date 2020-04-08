川普團隊提重新開放美國部分經濟 但篩檢普及是關鍵

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週二 (7 日) 表示，總統川普正在研究如何重新開放美國部分經濟，讓疫情沒有那麼嚴重的地方恢復正常。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則重申，相信未來 4-8 週就能重新開放美國經濟。

梅努欽週二接受 Fox Business 訪問時說：「據我所知，總統非常關注如何重新開放美國部分地區的經濟。美國有些地方的疫情相當令人擔憂，例如紐約，但有些地方疫情沒那麼嚴重。」

白宮經濟顧問庫德洛接受 Politico 訪問時也說，他依然相信「未來 4 到 8 週就能重新開放經濟，病毒的力量會大幅減弱，疫情曲線終究會趨於平緩」。

《彭博》引述知情人士透露，川普計劃重新開放較小市鎮，但紐約、底特律、紐奧良等疫情「熱點」仍將維持目前的限制措施。

相關計畫雖然還在初步階段，但隨著紐約疫情似乎浮現隧道盡頭的曙光，川普團隊再度討論讓美國人民生活恢復正常的可能性。川普多次表示希望重新開放美國經濟，最近一次發表這類談話是在上週六。

病毒篩檢還不夠普及

根據《彭博》，一名消息來源說，白宮認為要重新開放美國經濟，快速且普及的病毒篩檢是關鍵，以找出包括無症狀感染者在內的染疫民眾，與健康民眾隔離，才能維持日常生活和商業運作。

報導指出，美國疾病管制控制中心 (CDC) 在開發和製造診斷工具方面遭遇困難，最近才達到每天篩檢輛才超過 10 萬筆。而川普倡導、由亞培開發的 15 分鐘快篩，已經開始應用在白宮助理和接觸正副元首的所有人身上，接下來目標是在 5 月底前實現「數百萬筆篩檢」。

美國醫療院所至今仍和篩檢工具短缺奮戰，企業開發瓶頸也是一大障礙，因此還無法加快篩檢速度。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週二說，白宮確實思考如何針對各州和各企業恢復正常運作提供官方的建議，但他強調，一切會以人民健康和福祉為優先考量。

紐約州週二 (7 日) 出現疫情爆發以來最高單日死亡紀錄，一日新增 731 死，創下新高，令人憂心疫情尚未趨於和緩。全州死亡人數攀升到 5489 例。

紐約州長 Andrew Cuomo 週二強調，死亡人數是落後指標，反映幾天前住院病例的情況，因此不代表疫情再度升溫；事實上，由於最近三天每日平均新增住院病例數減少，且總住院人數曲線開始趨於平緩，顯示紐約州的疫情進入停滯期。

歐洲國家研擬解除部分封鎖措施

奧地利和丹麥週一 (6 日) 宣布分階段取消封鎖措施的具體計畫，率歐洲國家之先研擬重新開放經濟。

奧地利在 3 月 16 日宣布封城，是歐洲國家中較早啟動封鎖措施的國家，當局如今研擬 4 月 14 日開放小商家營業，丹麥則是計劃 5 月 15 日讓部分學校恢復上課。

比利時等歐洲國家也再考慮放寬日常生活限制。但有鑑於亞洲國家如新加坡和日本出現新一波感染潮，歐洲國家態度依然謹慎。

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