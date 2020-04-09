紐約單日死亡人數創新高 州長柯莫：我們回不去了

紐約州州長柯莫 (Andrew Cuomo) 週三 (8 日) 表示，如果紐約州持續嚴格執行社交隔離的規定，武漢肺炎疫情可望在幾週後「穩定」下來，雖然他宣布了迄今最高單日死亡人數，也稱紐約人的生活恐怕將永遠改變。

「我想我們不會恢復正常，無法再回到昨日光景了。如果我們聰明些，我們可以達到新的常態。」柯莫說。

柯莫嚴格執行防疫政策，關閉非必要企業的運作，並要求居民留在家中，這些有助於減緩病毒傳播，「這些社會隔離措施已發揮成效，曲線逐漸扁平化。如果我們停止正在做的事，你會看到曲線變化，這不僅是壞消息，這是恐怖的消息。」

他認為，如果大眾遵守相關規定，就可合理相信醫療保健系統「應該可在未來幾週後穩定下來。」

紐約州週三新確診病例 10453 人，包括紐約市 4927 人和其餘地區 5526 人，紐約市 2 個行政區皇后區和布朗克斯區幾乎半數檢測結果都呈現陽性。此外，柯莫宣布新增死亡人數 779 人，為該州迄今最高單日死亡人數。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，紐約是美國 COVID-19 疫情震央，目前已有 140386 人確診，超過 5489 人死亡。