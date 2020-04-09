鎖國傷需求 印度原油需求重挫七成

為防止疫情持續擴散，印度上月底宣布實行為期三週的全國封鎖，《彭博》引述一家煉油廠員工稱，在全境封鎖期間，印度原油需求已因此重挫七成。

據《彭博》彙編數據顯示，這相當於每天損失的石油需求達到 310 萬桶。換個角度來看，意味著光是印度需求下滑，就抵銷川普上週放話沙、俄減產 1000 萬桶的三分之一。

印度、中國及美國為全球前三大原油消費國，消費量約佔市場四成 (圖：Bloomberg)

印度石油天然氣公司 (Oil＆Natural Gas Corp.) 前董事長 R.S. Sharma 表示：「這是前所未有的情況，我一生中都沒遇過這種事情，情況還會繼續惡化。」

印度自 3 月 25 日起進入為期三週的封鎖狀態，儘管這是政府為防止疫情傳播的重要舉措，卻可能為全球能源市場帶來更深的動盪，需求萎縮也預示著印度可能增加戰略石油儲備，目前該國戰略儲備僅有 1500 萬桶閒置產能。

國營企業印度石油公司 (Indian Oil Corporation) 董事長 Sanjiv Singh 表示：「目前來看，石油需求量是正常水平的三成到四成，視產品類別有所不同，需求將在封鎖告一段落後得到提振，不過要達到疫情爆發前的水平，可能還需要一段時間。」

目前印度街道依舊空無一人，除了工廠關閉，貨物運輸作業基本上已全數暫停，幾乎不到正常水平的 10%。

印度市佔率前三大煉油廠共同預計，今年 4 月汽油消費量將較去年下滑六成，柴油則下滑四成，據印度政府數據指出，該國在 2019 年 4 月每天消耗 448 萬桶石油，其中包含 69 萬桶汽油以及 180 萬桶柴油。

Facts Global Energy 石油市場顧問 Senthil Kumaran 表示，由於整個國家陷入停滯，印度石油需求正在急遽下滑，4 月主要石油產品的需求年增率將下滑 53% 至 180 萬桶 / 日。

倫敦顧問 Energy Aspects 預計，4 月印度石油總需求至少減少 150 萬桶 / 日，較去年下滑約 30%，分析師 Sandra Octavia 表示：「消息來源指出封鎖政策很可能持續到 5 月中，我們預計石油需求將在 4 月上半月急遽下滑，並在 5 月下滑 10%。」

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