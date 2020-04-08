〈能源盤後〉EIA下修油價和產量預期 市場衡量減產前景 原油逆轉收低

週二 (7 日) 交易，原油期貨價格逆轉收低，因美政府報告調降 WTI 原油和 Brent 原油價格預期，以及今明兩年國內產量前景。

全球大型產油國預計本週稍晚召開虛擬會議，交易者也衡量全球減產的前景。

美國 EIA 週二公布《短期能源前景》報告，調降了 2020 年 WTI 原油和 Brent 原油價格預期，也將今年美國原油產量預期調降 9.5% 或 120 萬桶 / 日，使其降至 1176 萬桶 / 日，低於部分經濟學家預期。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 認為，EIA 下修美國原油產量後，油價吐回漲幅，「因為這表明美國產量持續湧入一個供應過剩的市場。市場越來越預期，美國產量可能短期內會下降 20%，為此，EIA 將須再下修產量 100 萬桶。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.45 美元或 9.4% 以上，收每桶 23.63 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.18 美元或 3.6%，收每桶 31.87 美元。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，投資者同時又持續預期 OPEC 與俄羅斯在內的盟國「最快可能週四就會達成期望的產量協議」，「雖然有傳聞美國可能會加入協議，但不管美國是否正式簽署加入，美國的企業都被迫自行減產來對應低價格。」

新聞消息指出，沙烏地阿拉伯和俄羅斯減產協議有進展，可望終結原油的價格戰，避免不必要的原油湧向全球市場。

路透社週二報導，必須要美國和其他產油國加入減產協議，OPEC + 才會同意大幅減產。但美國能源部門聲明指出，不必等政府行動，國內產量已經在下降中了。

美國川普總統週一新聞發布會上被問及，他是否會採取步驟削減美國石油產量，藉此抑制全球石油產量，但他回應還沒有收到這樣的要求。

「我認為這是自動自發的，因為美國生產商已經在減產了，如但如果他們 (指沙俄兩國) 要求我，我會做出決定。」川普說。

OPEC 成員國沙烏地阿拉伯、UAE 和科威特在上個月與俄國就新能源協議談判破局後，已開始提高原油產量。

S&P Global Platts 調查顯示，這 3 大海灣國讓 3 月份 OPEC 產量觸及 3 個月高點達 2897 萬桶 / 日。該調查顯示，10 個 OPEC 會員國 3 月的減產配額遵循度從上個月的 120% 下降至 13%。該減產配額的規定在 3 月底到期。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下跌 7.6%，收每加侖 64.82 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 1.0275 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 7%，收每百萬 Btu 1.852 美元。

S&P Global Platts 調查的經濟學家預期，上週 (4/3 止) 美國原油供應量增加 840 萬桶、汽油庫存量增加 540 萬桶、蒸餾油供應量減少 50 萬桶。

低油價預計會導致原油產量與相關天然氣產量減少。IHS Markit 週二發布的報告指出，「低油價的衝擊可能導致 2021 年底前，相關的天然氣產量下降 80-100 億立方英呎。」