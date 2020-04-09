〈能源盤後〉OPEC+大減產有望 美產量也下降 激勵WTI漲逾6%

週三 (8 日) 交易，原油期貨價格收高，係因上週美國原油產量下降，且投資者對大型產油國本週達成減產協議的期望增強。

EIA 週三公布，上週 (4/3 止) 美國原油產量下降 60 萬桶 / 日，自接近紀錄高點的 1240 萬桶 / 日縮減下來。然而，EIA 也公布美國原油庫存連續 11 週上升。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，OPEC 與 OPEC + 週四將召開會議討論全球減產的可能性，「這將決定我們究竟會看到原油穩定，或自此開始上漲，或重返低於 20 美元低點哪一種發展。」

由於防疫而限制大眾行動後，「路面和航空的需求被破壞的巨大程度令人訝異，且近期內似乎不會好轉。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.46 美元或 6.2%，收每桶 25.09 美元。

WTI 交易時間尾盤一度達 26.45 美元，漲幅多達 11.9%，但因 WTI 原油的單日價格漲跌幅限制已在 3 月 19 日自 7% 放寬到 15%，因此沒有觸發熔斷機制。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 97 美分或 3%，收每桶 32.84 美元。

彭博新聞社《中東與北非》雜誌主編 Nayla Razzouk 週三在推特上援引阿爾及利亞官媒消息，稱 OPEC + 會議將討論「可望達 1000 萬桶 / 日的大規模減產」。阿爾及利亞能源部長是此回會議的輪值主席。

全球大型產油國預計本週四召開虛擬會議，媒體報導沙俄正努力達成減產協議，並終止破壞性的價格戰，這場戰爭已使全球原油供應氾濫。

市場也臆測，由於承壓於低價環境，美國企業最終也不得不減產。

EIA 週三報告顯示，上週美國原油庫存增加 1520 萬桶。

S&P Global Platts 調查顯示，分析師先前預期上週美國原油庫存增加 840 萬桶。API 週二公布上週美國原油庫存增加 1190 萬桶。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，「由於產品需求凹陷，煉油廠削減運行率，原油庫存快速填補，儘管國內產量估計大幅下降。」

「過去 2 週，原油庫存增加 6% 以上至 2900 萬桶，相當於每日超過 200 萬桶。」

EIA 數據顯示，上週汽油供應量增加 1050 萬桶、蒸餾油上升 47.6 萬桶。S&P Global Platts 調查的經濟學家預期，上週 (4/3 止) 美國汽油庫存量增加 540 萬桶、蒸餾油供應量減少 50 萬桶。

「上週煉油廠的運行率為十年來最低，因汽油需求降至歷史最低水平。」Smith 說。

EIA 數據顯示，上週美國原油精煉廠平均每日產量 1360 萬桶，較更早前一週產量減少 130 萬桶。同時，過去四週汽車汽油的隱含需求較去年同期下降 19% 以上，達每日平均 760 萬桶。

另外，EIA 在週二發布的月度報告將今年原油價格預期調降 20% 以上，並預期今年美國原油產量減少 9.5% 至 1176 萬桶 / 日。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲 4.6%，收每加侖 67.80 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.0107 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 1.783 美元。

EIA 週四將發布其每週天然氣供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 250 億立方英呎。