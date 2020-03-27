印度央行緊急宣布下調利率至4.4% 以應對武漢肺炎疫情衝擊

據報導，印度央行 (RBI) 在週五 (27 日) 進行緊急貨幣政策會議後宣布，調降 3 碼 (0.75 個百分點) 至 4.4%，以提高流動性，與全球各地的央行一同擴大經濟刺激力度，以應對武漢肺炎疫情爆發對經濟帶來的衝擊。

印度央行行長 Shaktikanta Das 表示，將利率從 5.15% 降至 4.40%。此外，印度央行也同時，印度央行也將附買回利率 (repo rate) 從先前的 4.9% 下調至 4.15%，同時將存款準備率下調至 3%。印度央行曾在 2019 年五度降息，但自去年 12 月以來一直沒有任何變動。

Das 表示，降息的目的是在必要時支持經濟成長，並減輕武漢肺炎疫情帶來的的影響。他說：「艱難的時刻會過去，但人們可能會持續艱苦。」

但隨著武漢肺炎疫情在全球肆虐，擁有 13 億人口的印度實行了為期三週的「全境封鎖」，印度央行似乎也不得不加入他國央行的行列，藉由寬鬆貨幣政策來為經濟提供支撐。

印度當局在週四曾宣布了一項 1.7 兆盧比 (226 億美元) 的支出計劃，其中包括向窮人的提供現金以及確保其糧食。印度財政部長 Nirmala Sitharaman 表示，未來也可能會採取更多措施來幫助經濟度過這個時期。

ING Groep NV 駐新加坡的經濟學家 Prakash Sakpal 在一份報告中表示，印度為防範疫情擴散實行鎖國，將使得不必要的消費停止，並導致印度經濟在 4-6 月的季度中面臨萎縮。