疫情推升避險情緒 花旗看好金價走勢上看1700美元

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，花旗 (台灣) 銀行表示，在避險情緒推升下，仍持續看好黃金價格，預估第 4 季金價每盎司可望上看 1700 美元，油價可望在未來 3 到 4 個月疫情和緩後，回到每桶 30 美元。

新冠肺炎疫情讓歐美國家相繼鎖國防範疫情蔓延，全球產業陷入斷鏈危機與內需市場萎縮，嚴重打擊經濟成長動能，花旗今 (8) 日更將全球經濟成長率預估值下修至負 1.6%，兩大經濟體中美國今年預估值調降至負 0.5%，中國今年 GDP 也降至 2.4%。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，受全球央行陸續降息、QE 影響，導致不少公債殖利率呈現負利率，加上避險情緒推波助瀾進而推升黃金價格，預估第 4 季金價有機會衝上 1700 美元，未來 1 到 2 年有機會挑戰 2000 美元。

油價部分，除了有疫情攪局外，在沙、俄兩國減產協議失敗、削價競爭催化下，讓油價持續崩跌，法人預估第 2 季每桶油價恐跌破 20 美元關卡。

曾慶瑞指出，在沙、俄兩國削價競爭下，加上疫情衝擊降低原油需求，國際油價短期內恐難大幅回升，但如果石油輸出國組織 (OPEC) 協議有具體進展，加上疫情和緩，預估未來 3 到 4 個月內油價或有機會回升至每桶 30 美元。

曾慶瑞表示，整體而言，今年經濟風險主要來自於新冠肺炎疫情、油價報崩跌與貿易爭端等三大變數，其中肺炎疫情屬於非傳統衰退，研判應屬短期風險，只要疫情趨緩，預估下半年經濟可望呈現 U 型復甦，預估最快 3 到 6 個月就有機會逐漸好轉。