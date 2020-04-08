全台首檔台股ESG+高股息主動基金 「雙高一低」瞄準兩大類投資人

ESG 投資風潮由海外吹向國內，永豐投信推出臺灣第一檔台股 ESG 主動型基金永豐臺灣 ESG 永續優選基金，該基金主要依循母公司永豐金控 (2890-TW) 永續發展藍圖所規劃，永豐投信訂於 4 月 15 日起募集，永豐臺灣 ESG 永續優選基金結合 ESG 與高股息投資特色，投資股票池全數鎖定臺灣指數公司、富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股，再以「高股息、高品質、低波動」等選股因子進行主動式操作，瞄準長期投資、退休理財兩大族群投資人。

永豐投信表示，ESG (Environment 環境保護、Social 社會責任與 Governance 公司治理) 投資概念在臺灣的接受度正持續升溫，ESG 重視永續投資與退休金管理、退休理財概念一致，此外，藉由三大 Smart ß 智慧選股策略加值篩選臺灣永續指數內更優質標的，具備高品質、高股息與低波動等特性。

永豐投信說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如 EPS 表現，不過越來越多人重視企業 ESG 表現，換句話說，企業營運更重視與自然環境的互動、對社會大眾的影響，及與投資人的關係。能將 ESG 納入營運過程，也就更能成為優質企業的代表，同時能帶動企業營運的正向循環，臺灣永續指數的成份股正是鎖定致力 ESG 發展、永續經營為目標。

ESG 過去主要的推動者在歐美成熟國家，各國退休基金陸續訂定責任投資原則，永豐投信舉例，像是美國芝加哥退休基金自 2018 年起 100% 的投資決策皆透過企業 ESG 績效篩選；加州退休基金則明訂負面產業清單，不得投資主要收入來自動力煤業之產業；英國退休基金要求受託管理人考量氣候變遷對財務影響性；瑞典國會前年底也通過立法，要讓國家退休基金成為 ESG 投資模範；在亞洲，日本政府退休年金明確宣示逐步提升 ESG 投資達到 10% 的比例。

未來全球退休金市場重視 ESG 投資趨勢只會有增無減，永豐投信建議，一般投資人在規劃退休理財計畫時，也適合將 ESG 的產品納入投資組合，以永豐臺灣 ESG 永續優選基金為例，同時納入高品質、高股息與低波動的選股策略所篩選出的良心企業投資組合，更能提供退休理財族群永續投資成長的需求。

呼應金融主管機關推動永續金融包括責任投資與盡職治理的目標，並依循母公司永豐金控永續發展藍圖規劃，永豐投信自去年陸續訂定責任投資管理要點、盡職治理政策等，同時在基金投資流程將 ESG 議題納入投資分析及決策制定過程，今年產品發行更開始鎖定 ESG 為重點方向。