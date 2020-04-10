台股不確定性仍高 不可不認識ETN 進入門檻低可助持盈保泰

新冠肺炎疫情持續蔓延，使得美股大幅震盪，台股也跟著大起大落，疫情帶來的不確定性依然相對高。富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券表示，當行情不穩定時，投資人可以選擇與大盤連動性高的商品進行小量進出，例如 ETN 商品 (指數投資證券商品)，其優勢在於進入門檻低，報酬直接追蹤連結指數，且除管理費外無追蹤誤差，適合在混沌不明的市場持盈保泰，待全球疫情緩和後，股市回歸基本面再進行更為積極的選股操作。

指數投資證券全名是 Exchange Traded Note，簡稱 ETN，最初是由巴克萊銀行在 2006 年所發行 30 年期追蹤道瓊 AIG 商品指數的產品，是一項較新的金融商品創新，國際上有連結各式指數的 ETN 產品，而台灣則在去 (2019) 年 4 月 30 日正式推出 ETN 產品上市櫃交易。

其中，富邦證券已發行了三檔 ETN 商品，分別為富邦特選大蘋果報酬指數 ETN、富邦存股雙十等權重報酬指數 ETN 及富邦世代行動通訊報酬指數 ETN，截至 4 月 6 日止總流通在外張數逾十萬張，總規模達 4.34 億元，總市占達 81.68%，稱霸 ETN 市場。

富邦證券表示，目前三檔 ETN 所設定的追蹤題材都不相同，但發行的價格都是設定為 5 元，投資人僅須以少量的資金即可參與所對應的報酬指數表現，小額投資的概念適合各屬性投資人依自身需要配置並運用。

富邦特選大蘋果報酬指數 ETN 是以蘋果概念為題材，富邦存股雙十等權重報酬指數 ETN 則為存股策略，而最新一檔的世代行動通訊報酬指數 ETN，簡而言之就是最新的 5G 概念題材，這些主題式 ETN 都可提供投資人作為不同的投資策略選擇，在疫情尚未緩和前，投資人可以善用 ETN 靈活配置，來參與對應指數的報酬。

ETN 商品最大的特色即在於直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差，且連結報酬指數在除息時將各成分股股息滾入指數進行再投資，指數連續不間斷，報酬清楚呈現一目了然；而不配息的設計使投資人獲得稅負優勢，長期而言亦有效的使投資報酬極大化，另外 ETN 直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟 ETN 設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。